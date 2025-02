Il sindaco Sollecito fa il punto sull'approvazione del Piano Urbanistico Generale di Giovinazzo

Nuovo video del sindaco Michele Sollecito sull'iter burocratico che porterà all'approvazione definitiva ed all'applicazione del Piano Urbanistico Generale redatto in questi ultimi anni a cavallo tra le ultime due amministrazioni.Nella giornata di venerdì 21 febbraio, la Regione Puglia ha rilasciato il parere VAS, ovvero il parere diL'ente regionale ha però imposto alcune prescrizioni che saranno adottate dal Comune di Giovinazzo per arrivare all'adozione del PUG. Sollecito ha anche ricordato che questo parere non sarebbe mai stato rilasciato «se fosse stato bocciato il nostro Piano come imprudentemente sostenuto dalle opposizioni».Un passaggio molto importante che viene spiegato dal sindaco nel reel che vi proponiamo sotto il nostro scritto, diffuso anche attraverso i canali social.