Piano Urbanistico Generale di Giovinazzo approvato dalla Regione Puglia

approvato dalla giunta regionale. Il più bel regalo di Natale per la nostra città!».Lo scrive il sindacosui canali social ed in una nota stampa. «Grazie al Presidente Michele Emiliano e al consigliere regionale Stefano Lacatena per il supporto e grazie anche alla consigliera comunale delegata per il PUG, arch. Annamaria Sollecito, insieme ai nostri tecnici Daniele Carrieri e Francesco Nigro. Oggi è un grande giorno per Giovinazzo! - sottolinea il primo cittadino - Orgoglioso di tutta la mia Amministrazione comunale, assessori e consiglieri, che non mi ha mai fatto mancare sostegno e collaborazione. Comportarsi», ha concluso Sollecito.Un passaggio oggettivamente epocale che ridisegnerà il volto di alcune aree della città, oggi profondamente degradate anche a pochi passi dal centro o dal passeggio dei lungomari. Un lavoro lungo oltre cinque anni che però è arrivato a compimento contrariamente a quanto accaduto anche a realtà non molto lontane da quella giovinazzese. E l'approvazione del PUG sarà con ogni probabilità lo strumento con cui si potrebbero risolvere molti problemi ad esempio della D1.1, la maglia urbana finita nel ciclone della lottizzazione abusiva alcuni anni fa.L'amministrazione incassa questo risultato e punta ad un successivo step di rilancio della città in ogni sua maglia. Ma per fare questo servirà un nuovo mandato, riuscirà ad ottenerlo nel 2027?