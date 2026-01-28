Il Piano Urbanistico Generale di Giovinazzo è realtà

Giovinazzo ha il suo nuovo, uno dei pochissimi comuni nel Mezzogiorno a poterne vantare uno. Ieri sera, martedì 27 gennaio, la Sala "don Tonino Bello" della parrocchia Maria SS Immacolata ha ospitato una massima assise che, da qualunque angolazione la si guardi, ha tracciato un confine tra ciò che è stato e ciò che sarà. La gestazione del nuovo Piano era partita nel 2019, quando a governare la città c'era Tommaso Depalma con l'allora assessore Salvatore Stallone ed è arrivato in poco più di 6 anni alla definitiva approvazione passando per diversi Enti, per il periodo del Covid e al vaglio definitivo della Regione Puglia, da cui era arrivato l'ok il 22 dicembre 2025.Il Consiglio comunale ha dunque deliberato l'approvazione definitiva del PUG conParticolarmente soddisfatta la consigliera delegata, Annamaria Sollecito, che ha seguito l'iter per la parte politica, così come l'ingegner Daniele Carrieri a capo dell'Ufficio Tecnico Comunale. Entrambi, accompagnati dall'architetto Francesco Nigro, vero motore dell'intero ingranaggio che ha portato Giovinazzo a dotarsi di uno strumento di cui tantissimi comuni sono privi. Molto interessante la fase del dibattito finale con le osservazioni conclusive delle opposizioni e le risposte articolate dei tecnici.La premessa d'obbligo dalle nostre pagine è che non siamo tecnici, che abbiamo la necessità di fare sintesi massima per scopi meramente giornalistici e che vogliamo cercare di arrivare a tutti.I punti di novità del Piano Urbanistico Generale che sarà attivo appena pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia possono essere dunque così riassunti.Il nuovo PUG prevede un'area industriale "pronta all'uso" nella zona della Prysmian - all'intersezione più o meno delle strade provinciali 107 e 56, che collegano rispettivamente Giovinazzo a Terlizzi e Molfetta a Bitonto - con nuova viabilità di servizio. Una scelta, è stato spiegato, che si accompagna a quella di tutelare di pari passo la vocazione artigianale, quella agricola e quella turistico-ricettiva.Un uova zona artigianale potrebbe sorgere nei prossimi anni in prossimità della ferrovia, non lontana dalla zona dove oggi sorgono officine in via delle Filatrici e strade limitrofe, anche in quel caso con ampliamento dell'attuale maglia.La tanto discussa zona C3 è finalmente libera da vincoli, sarà suddivisa sostanzialmente in 6 comparti e su di esse potranno sorgere sia complessi residenziali, sia eventualmente aree commerciali o con servizi al cittadino o addirittura strutture alberghiere.Quanto all'area delle ex Ferriere, anch'essa si estenderà a zone adiacenti, ma la superficie dei capannoni, dopo ulteriori definitivi carotaggi e bonifiche, sarà riconvertita anche ad uso residenziale e commerciale. Fermo il punto centrale: in Lama Castello nascerà un parco naturale.Il nodo critico è stato inevitabilmente quello della maglia D1.1, sino ad oggi zona artigianale di fatto mai nata per il procedimento di lottizzazione abusiva ancora in corso. Come spiegato dal sindaco Michele Sollecito, un PUG è stato possibile sulla D1.1 solo perché la Corte d'Appello, che dovrebbe arrivare a sentenza nei prossimi mesi, ha aperto uno spiraglio, che nasce proprio dal processo. Il PUG però non rappresenterà affatto una sanatoria, ma è un piano di recupero ed una ripianificazione ad iniziativa pubblica. Resterà una zona artigianale mista, ma con proporzioni cambiate per tutta la maglia. I lotti inedificati ma che ricadono nel vincolo della pericolosità idrogeologica non potranno mai più sorgere. Chi si trova nel vincolo di inedificabilità non per sua colpa, avrà quindi quote al 50% in una nuova area residenziale pura individuata dal Comune.Quanto alla zona ASI, finalmente Giovinazzo si doterà di una intera maglia infrastrutturata a qualche chilometro dall'abitato, un processo quest'ultimo molto articolato, ma che dovrebbe dare i suoi frutti nel prossimo decennio.Infine il PUG resta un piano, per volontà dell'amministrazione comunale, che presta attenzione alle coste ed alle aree ad esse limitrofe per attrarre investitori e cambiare anche demograficamente e non solo turisticamente il destino di Giovinazzo (Piano varato su una stima di poco più di 7mila abitanti per capacità insediativa, stima al ribasso rispetto al passato, ma realistica).Nella zona C2, tra il lungomare Esercito Italiano, via Marzella, via Papa Giovanni XXIII per intenderci, la scelta degli amministratori è stata chiara: suddivisione in due altre micro-aree e possibilità di investimenti per la ricettività. I proprietari di suoli ed immobili spesso fatiscenti potranno accordarsi per un'unica destinazione.Infine altri quartieri residenziali potranno sorgere in tre diverse aree a nord-ovest della città, non lontano dal campo sportivo.