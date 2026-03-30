TUTTE LE FOTO della processione dell'Addolorata a Giovinazzo

66 foto Processione Addolorata 2026

Sono entrati nel vivo a Giovinazzo i riti della Settimana Santa con laportato a spalla per le vie della città daiUn rinvio insolito (ed autorizzato) alla Domenica delle Palme, per via del maltempo che ha flagellato la costa adriatica venerdì 27 e sabato 28 marzo. Suggestiva l'uscita su piazza Duomo, così come i passaggi in una rinnovata piazza Costantinopoli e poi in via Gelso, nel centro storico. Il sole del tramonto ha poi baciato ricami del vestito e volto dell'effigie della Madonna sulla rampa della Porta Nuova (trovate in video sulla nostra pagina Facebook).Percorso abbreviato per necessità organizzative della Polizia Locale e momento di grande intensità spirituale nella zona di piazzetta delle Rimembranze, davanti al Calvario, con il coro Calliope che ha intonato un inno alla Madonna Addolorata.Nella serata di domenica il rientro nella chiesa di Sant'Andrea, su via Cattedrale, tra due ali di fedeli, a testimoniare la centralità di questo antico rito nella Settimana Santa giovinazzese. Atteso, intenso, bellissimo.Sotto il nostro articolo le foto che raccontano alcuni passaggi della processione.