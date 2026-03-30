Processione Addolorata 2026. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Processione Addolorata 2026. Foto Gianluca Battista
Religioni

TUTTE LE FOTO della processione dell'Addolorata a Giovinazzo

Nella Domenica delle Palme eccezionalmente il simulacro della Vergine ha attraversato le strade della città

Giovinazzo - lunedì 30 marzo 2026
Sono entrati nel vivo a Giovinazzo i riti della Settimana Santa con la processione del simulacro della Beata Maria Vergine Addolorata, portato a spalla per le vie della città dai confratelli di Maria SS della Purificazione.

Un rinvio insolito (ed autorizzato) alla Domenica delle Palme, per via del maltempo che ha flagellato la costa adriatica venerdì 27 e sabato 28 marzo. Suggestiva l'uscita su piazza Duomo, così come i passaggi in una rinnovata piazza Costantinopoli e poi in via Gelso, nel centro storico. Il sole del tramonto ha poi baciato ricami del vestito e volto dell'effigie della Madonna sulla rampa della Porta Nuova (trovate in video sulla nostra pagina Facebook).

Percorso abbreviato per necessità organizzative della Polizia Locale e momento di grande intensità spirituale nella zona di piazzetta delle Rimembranze, davanti al Calvario, con il coro Calliope che ha intonato un inno alla Madonna Addolorata.

Nella serata di domenica il rientro nella chiesa di Sant'Andrea, su via Cattedrale, tra due ali di fedeli, a testimoniare la centralità di questo antico rito nella Settimana Santa giovinazzese. Atteso, intenso, bellissimo.
Sotto il nostro articolo le foto che raccontano alcuni passaggi della processione.
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