Processione Addolorata 2025. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Processione Addolorata 2025. Foto Gianluca Battista
Religioni

Oggi la processione dell'Addolorata: orari ed itinerario

Eccezionalmente nella domenica delle Palme su autorizzazione ecclesiastica

Giovinazzo - domenica 29 marzo 2026
Eccezionalmente nella domenica delle Palme, come probabilmente non era mai accaduto. Su autorizzazione delle autorità ecclesiastiche diocesane, a Giovinazzo si svolgerà quest'oggi, 29 marzo, la processione del simulacro della Beata Maria Vergine Addolorata, organizzata dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago e padre Francesco Depalo. Analoghe scelte sono state fatte a Ruvo di Puglia, Terlizzi e Molfetta.
Partenza prevista per le ore 17.00 da piazza Duomo. Di seguito l'itinerario completo.

L'ITINERARIO COMPLETO
Alle 17.00 fedeli e portatori si riuniranno quindi in piazza Duomo e dalla Concattedrale vi sarà l'uscita della sacra effigie dell'Addolorata. Il corteo processionale, accompagnato dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo percorrerà il seguente itinerario:
uscita dalla Concattedrale, piazza Duomo, via San Giacomo, piazza Benedettine, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Santa Maria degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II, lato municipio. Quindi proseguirà per via Cappuccini, piazzetta delle Rimembranze e passaggio dal Calvario, dove si alzerà il canto all'Addolorata del coro Calliope. Parte finale da: via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, via Cattedrale sino al rientro nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo intorno alle 21.00.
  • Processione Addolorata
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