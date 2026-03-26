Via le reti da piazza Costantinopoli: la processione dell'Addolorata vi transiterà

LE DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORE DEPALO

C'era grande preoccupazione nella comunità di fedeli per il cantiere per ilche avrebbe di fatto impedito il passaggio della pMa l'amministrazione comunale - che si era interfacciata con i vertici della Confraternita di- aveva assicurato che i tempi di arretramento del cantiere avrebbero consentito lo svolgimento regolare del primo rito della pietà popolare in vista della intensa Settimana Santa.E la parola è stata mantenuta. Già nelle scorse ore le reti a protezione delle "chianche" riposizionate sono state arretrate e poi di fatto eliminate. Domani, se il meteo lo consentirà e non vi saranno variazioni di programma, la processione dell'Addolorata transiterà dunque anche daUn grazie agli amministratori è arrivato dal priore Gaetano Dagostino che ha curato con i suoi confratelli l'organizzazione del corteo processionale del Venerdì di Passione.L'assessore ai Lavori Pubblici,, da noi contattato telefonicamente ha rassicurato: «Il cantiere in piazza Costantinopoli è quasi completato. Mancano alcune rifiniture, anche nella zona della fontanina sottostante San Michele Arcangelo, ma il cantiere è ormai quasi chiuso. In queste ore vi sarà anche un lavaggio.Voglio rassicurare inoltre tutti - ho letto qualche polemica social -sul reimpiego delle chianche ammassate momentaneamente in via Galdi: saranno utilizzate per il prossimo step del ribasolamento, là dove dovesse essere necessario. Partiremo infatti a breve con l'intervento - ha precisato Depalo - su via Marina, nel tratto che conduce alla Concattedrale di Santa Maria Assunta. Completeremo così il lavoro: dapprima via Santa Maria degli Angeli, poi piazza Duomo e piazza Benedettine, quindi piazza Costantinopoli e parte di via Cattedrale, infine via Marina: tutti luoghi molto frequentati ed apprezzati dai turisti, patrimonio inestimabile della nostra comunità.Eravamo pronti a fare la nostra parte anche in vista dei riti della Settimana Santa, fortemente caratterizzanti il nostro territorio ed a cui molti di noi sono strettamente legati e ci siamo riusciti.L'amministrazione comunale intende pertanto ringraziare - ha concluso l'assessore ai Lavori Pubblici - il clero, i pii sodalizi e tutti i residenti del borgo antico per la pazienza che stanno avendo, così come un grazie va detto agli esercenti ed ai ristoratori. Sacrifici e qualche disagio che sono stati ripagati e che saranno ripagati con alcuni scorci di straordinaria bellezza, restituiti al loro splendore senza più asfalto. ».