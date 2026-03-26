Piazza Costantinopoli. <span>Foto Comune di Giovinazzo</span>
Piazza Costantinopoli. Foto Comune di Giovinazzo
Attualità

Via le reti da piazza Costantinopoli: la processione dell'Addolorata vi transiterà

L'assessore Depalo rassicura: «Il cantiere sarà completato con alcune rifiniture nelle prossime settimane»

Giovinazzo - giovedì 26 marzo 2026 17.34
C'era grande preoccupazione nella comunità di fedeli per il cantiere per il ribasolamento di piazza Costantinopoli, che avrebbe di fatto impedito il passaggio della processione dell'effigie della Madonna Addolorata nel Venerdì di Passione.
Ma l'amministrazione comunale - che si era interfacciata con i vertici della Confraternita di Maria SS della Purificazione - aveva assicurato che i tempi di arretramento del cantiere avrebbero consentito lo svolgimento regolare del primo rito della pietà popolare in vista della intensa Settimana Santa.

E la parola è stata mantenuta. Già nelle scorse ore le reti a protezione delle "chianche" riposizionate sono state arretrate e poi di fatto eliminate. Domani, se il meteo lo consentirà e non vi saranno variazioni di programma, la processione dell'Addolorata transiterà dunque anche da piazza Costantinopoli, da via Galdi e via Cattedrale.
Un grazie agli amministratori è arrivato dal priore Gaetano Dagostino che ha curato con i suoi confratelli l'organizzazione del corteo processionale del Venerdì di Passione.

LE DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORE DEPALO
L'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, da noi contattato telefonicamente ha rassicurato: «Il cantiere in piazza Costantinopoli è quasi completato. Mancano alcune rifiniture, anche nella zona della fontanina sottostante San Michele Arcangelo, ma il cantiere è ormai quasi chiuso. In queste ore vi sarà anche un lavaggio.
Voglio rassicurare inoltre tutti - ho letto qualche polemica social - sul reimpiego delle chianche ammassate momentaneamente in via Galdi: saranno utilizzate per il prossimo step del ribasolamento, là dove dovesse essere necessario. Partiremo infatti a breve con l'intervento - ha precisato Depalo - su via Marina, nel tratto che conduce alla Concattedrale di Santa Maria Assunta. Completeremo così il lavoro: dapprima via Santa Maria degli Angeli, poi piazza Duomo e piazza Benedettine, quindi piazza Costantinopoli e parte di via Cattedrale, infine via Marina: tutti luoghi molto frequentati ed apprezzati dai turisti, patrimonio inestimabile della nostra comunità.
Eravamo pronti a fare la nostra parte anche in vista dei riti della Settimana Santa, fortemente caratterizzanti il nostro territorio ed a cui molti di noi sono strettamente legati e ci siamo riusciti.
L'amministrazione comunale intende pertanto ringraziare - ha concluso l'assessore ai Lavori Pubblici - il clero, i pii sodalizi e tutti i residenti del borgo antico per la pazienza che stanno avendo, così come un grazie va detto agli esercenti ed ai ristoratori. Sacrifici e qualche disagio che sono stati ripagati e che saranno ripagati con alcuni scorci di straordinaria bellezza, restituiti al loro splendore senza più asfalto. ».
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