Partono i "dialoghi di comunità" con Michele Sollecito: il programma

Una formula che fa sentire il candidato sindaco più vicino alle esigenze dei singoli quartieri. Partiranno questa settimana una fitta serie di appuntamenti dei "Dialoghi di comunità" dicon la gente di Giovinazzo. Istanze, lamentele, progetti per il futuro, domande all'uomo che intende guidare la città per i prossimi cinque anni saranno formulate in questi incontri che partiranno il 26 maggio in piazzetta Cairoli e si concluderanno l'8 giugno in via Toselli, nell'area che ospitava l'ex pesa pubblica, cuore di un quartiere in cui Sollecito è davvero di casa.«Dal prossimo giovedì - ha spiegato il candidato sindaco delle liste Noi per Giovinazzo, Città del Sole, Forza Giovinazzo, Progettiamo il Domani, Con, Iniziativa Democratica, Sud al Centro e Sollecito Michele Sindaco - , insieme alla coalizione che sostiene la mia candidatura a sindaco, avviamo i "dialoghi di comunità", incontri di quartiere per conoscere i candidati al consiglio comunale, per approfondire i punti salienti del programma elettorale e per confrontarsi con i cittadini sull'azione amministrativa».Di seguito il calendario degli incontri che scandirà, insieme ai comizi di piazza, il cammino verso il 12 giugno:26 maggio ore 20.00: Dialoghi di comunità, piazzetta via Cairoli30 maggio ore 20.00: Dialoghi di comunità, piazzetta padre Michele Stallone1 giugno ore 20.00: Dialoghi di comunità, piazzetta "don Tonino Bello"3 giugno ore 20.00: Dialoghi di comunità, lungomare di ponente – la Rotonda6 giugno ore 20.00: Dialoghi di comunità, piazzale Leichardt8 giugno ore 20.00: Dialoghi di comunità, piazzetta via Toselli (ex Pesa pubblica)