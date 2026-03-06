Politica
Sicurezza, il sindaco e la maggioranza chiedono istituzione commissione consiliare speciale
Sollecito aveva scritto nelle scorse giornate al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi
Giovinazzo - venerdì 6 marzo 2026 Comunicato Stampa
Dopo aver scritto al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, non si ferma. Con i consiglieri di maggioranza ha fatto richiesta al presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, di istituire una commissione consiliare speciale che monitori i fenomeni delinquenziali che ormai da tempo stanno creando una sensazione di insicurezza non solo a Giovinazzo, ma in tutto il Nord Barese.
La proposta sarà portata in discussione nel prossimo Consiglio comunale. In quella sede verrà chiesto di istituire una commissione speciale, così come previsto dallo statuto comunale, assicurando che ne facciano parte tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari e che la presidenza venga assegnata ad un consigliere di minoranza.
La commissione avrà l'obbligo di riferire periodicamente al Consiglio comunale l'esito dei lavori e le eventuali iniziative intraprese dall'Amministrazione. Lì dove si dovesse ritenere necessario, il Consiglio potrebbe valutare se adottare un piano comunale per la sicurezza urbana in raccordo con le autorità dello Stato competenti.
