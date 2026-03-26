Sollecito, Calenda e Mennea
Sollecito, Calenda e Mennea
Politica

Il sindaco Sollecito aderisce ad Azione

La benedizione romana da Calenda e Mennea

Giovinazzo - giovedì 26 marzo 2026 19.07 Comunicato Stampa
Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, aderisce ad Azione di Carlo Calenda e avvia di una nuova fase politica

«Negli ultimi 14 anni - spiega - ho avuto l'onore di rappresentare i cittadini all'interno di una lista civica portando avanti con impegno e indipendenza le istanze del territorio. Un'esperienza preziosa, nata dal basso, che mi ha permesso di ascoltare, capire e agire con concretezza sui problemi reali delle persone. Oggi, alla luce delle sfide sempre più complesse che abbiamo davanti, ritengo sia necessario compiere un passo in più. Per questo ho deciso di aderire ad Azione, il progetto politico guidato da Carlo Calenda. Si tratta di una scelta ponderata, che nasce dalla volontà di dare maggiore forza ed efficacia alle battaglie che porto avanti da sempre: sviluppo economico, buona amministrazione, investimenti in scuola e infrastrutture, attenzione al lavoro, alle imprese e al welfare. Valori che trovano piena corrispondenza in un'area riformista, pragmatica ed europeista. Intraprendo questa esperienza insieme ad amici vecchi e nuovi, sempre animati dalla stessa immutata passione per il bene comune. Ci apriremo subito al territorio costituendo dal basso una sezione locale che possa incidere positivamente sul dibattito politico cittadino e provinciale. Sono davvero felice di incontrare in questo percorso una mia vecchia conoscenza, quale Ruggiero Mennea, consigliere regionale di lungo corso con cui ho sempre avuto un dialogo costruttivo e comunanza di visione».

«È con grande orgoglio che saluto l'ingresso in Azione dell'amico Michele Sollecito - dichiara il Segretario regionale di Azione Puglia, Ruggiero Mennea - Michele è un Sindaco illuminato, serio, onesto e competente e incarna pienamente i valori fondanti del nostro partito. Impegnato nel mondo dell'università e del sociale, attento ai bisogni della sua comunità, ostinatamente proteso a garantire la sicurezza ed il benessere dei cittadini, apporterà un grande valore aggiunto al partito regionale e provinciale. La sua adesione dimostra che siamo sulla strada giusta per far diventare Azione un importante punto di riferimento del buon senso e dell'equilibrio nella politica della nostra regione».

«L'adesione di Michele Sollecito mi rende davvero onorato ed entusiasta - aggiunge il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda - Amministratore preparato, concreto e pragmatico: esattamente il tipo di classe dirigente di cui questo paese ha bisogno. Con Michele c'è stata una corrispondenza perfetta — di intenti, di posizionamento politico e di impegno concreto sul territorio. Ci vedremo prestissimo a Giovinazzo».
  • Michele Sollecito
  • Azione
Via le reti da piazza Costantinopoli: la processione dell'Addolorata vi transiterà
26 marzo 2026 Via le reti da piazza Costantinopoli: la processione dell'Addolorata vi transiterà
Si chiude il Settenario all'Addolorata. Venerdì 27 marzo la processione a Giovinazzo
26 marzo 2026 Si chiude il Settenario all'Addolorata. Venerdì 27 marzo la processione a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Risultato referendum, Sollecito: «Spesi affinché il dibattito non fosse afono» Risultato referendum, Sollecito: «Spesi affinché il dibattito non fosse afono» Le dichiarazioni del sindaco di Giovinazzo dopo l'affermazione del "NO"
Sicurezza, il sindaco e la maggioranza chiedono istituzione commissione consiliare speciale Sicurezza, il sindaco e la maggioranza chiedono istituzione commissione consiliare speciale Sollecito aveva scritto nelle scorse giornate al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi
Criminalità e sicurezza a Giovinazzo: il sindaco Sollecito scrive al Ministro dell'Interno Cronaca Criminalità e sicurezza a Giovinazzo: il sindaco Sollecito scrive al Ministro dell'Interno Lettera aperta del primo cittadino a Piantedosi per ricevere risposte concrete sul territorio
"Cappottini" agli alberi a Ponente: PVA ironizza, il sindaco risponde "Cappottini" agli alberi a Ponente: PVA ironizza, il sindaco risponde Ancora schermaglie tra opposizione ed amministrazione comunale
Il messaggio social di auguri del sindaco di Giovinazzo per un buon 2026 Vita di città Il messaggio social di auguri del sindaco di Giovinazzo per un buon 2026 Il primo cittadino ha scelto quest'anno un focus sui sogni da realizzare per una comunità
“Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì" “Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì" Confronto domani sera, 19 dicembre, in Sala Finocchiaro a Molfetta
Indennità 2013-2016: Sollecito replica al PD Giovinazzo Indennità 2013-2016: Sollecito replica al PD Giovinazzo Il sindaco prova a smontare le accuse degli oppositori
Inclusione, disabilità e turismo: Giovinazzo e Bitonto capofila di un progetto finanziato dalla Regione Puglia Attualità Inclusione, disabilità e turismo: Giovinazzo e Bitonto capofila di un progetto finanziato dalla Regione Puglia Sottoscritto accordo dai sindaci Sollecito e Ricci
L’AFP Giovinazzo è ancora viva
26 marzo 2026 L’AFP Giovinazzo è ancora viva
Settimana Santa, il programma liturgico dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine
26 marzo 2026 Settimana Santa, il programma liturgico dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine
ASI ed istituzione commissione, se ne parla nel Consiglio comunale di Giovinazzo
26 marzo 2026 ASI ed istituzione commissione, se ne parla nel Consiglio comunale di Giovinazzo
Malore in piscina, salvato dagli addetti. Il "grazie " di un utente della Netium Giovinazzo
25 marzo 2026 Malore in piscina, salvato dagli addetti. Il "grazie" di un utente della Netium Giovinazzo
Referendum, Sollecito spiega la sua posizione e risponde agli attacchi delle opposizioni
25 marzo 2026 Referendum, Sollecito spiega la sua posizione e risponde agli attacchi delle opposizioni
Referendum, il comunicato congiunto delle forze di opposizione di Giovinazzo
25 marzo 2026 Referendum, il comunicato congiunto delle forze di opposizione di Giovinazzo
AFP Giovinazzo, non è semplice
25 marzo 2026 AFP Giovinazzo, non è semplice
"Essere per esserci ", il libro del giovinazzese Picicco sarà presentato a Bari
25 marzo 2026 "Essere per esserci", il libro del giovinazzese Picicco sarà presentato a Bari
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.