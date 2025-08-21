Nuovo incarico per Campanella: comanderà la Polizia Locale di Caltanissetta

Laavrà un nuovo comandante. Si tratta del giovinazzese, 58enne di Torino, proveniente dal Comando di Turi, dov'era recentemente rientrato lo scorso gennaio dopo aver avuto esperienze di comando in Puglia fra i comuni di Capurso, Turi, Gallipoli, Giovinazzo e Terlizzi.Campanella, laureato in Giurisprudenza con un master di primo livello in, ha ottenuto la qualifica di dirigente del comune capoluogo siciliano, a partire dal 15 settembre. Assunto nel 1995, ha maturato un'importante esperienza in quel di Torino, prima di trasferirsi, nel 2001, a Capurso. Nel 2010, e fino al 2014, diventa comandante della, prima di trasferirsi per un anno acome funzionario amministrativo.Nel 2015 ottiene il comando di, dal 2017 a, prima di tornare afino al 2021, l'anno che lo porta a Giovinazzo fino al 2024. Poi sei mesi a Terlizzi, altrettanti a Giovinazzo e, nel 2025, ancora Turi. «Ringrazio la comunità e l'amministrazione di Turi - ha detto -. Sono particolarmente orgoglioso del lavoro svolto insieme al corpo delladurante, un periodo che ha messo alla prova la nostra resilienza e capacità di agire in modo coeso».Ora l'avventura a Caltanissetta «con senso di responsabilità e profondo rispetto per la città. Lavorerò per il bene comune con un'azione di controllo efficace, una attenzione costante alla formazione del personale e la ferma volontà di agire in nome dell'equità. Il mio obiettivo sarà sempre».