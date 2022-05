Aggressione ad agente di Polizia Locale: la vicinanza dell'amministrazione comunale

Di seguito la vicinanza dell'amministrazione comunale al Corpo di Polizia Locale di Giovinazzo, dopo l'aggressione ad un agente di cui vi racconteremo nel dettaglio in un articolo di cronaca on line nelle prossime ore.Nel messaggio del sindaco,la vicinanza degli amministratori.«Esprimo a nome dell'intera amministrazione, piena vicinanza al nostro corpo di P.M., per l'ennesima aggressione subita da un nostro agente, nella serata di ieri.Non è la prima volta che accade ma ciòrispetto al dovere di tutelare al meglio il nostro territorio e la convivenza civile.I turisti e i forestieri li accogliamo con vera amicizia, ma chi sbaglia ed esagera, paga.Mi congratulo con la nostra P.M. che nel giusto sa far valere il rispetto della sua divisa.Abbraccio calorosamente l'agente aggredito, aspettandolo presto nuovamente in servizio».