Campanella lascia Giovinazzo: sarà dirigente della Polizia Locale di Terlizzi

Pubblicato il decreto del sindaco De Chirico: il comandante «possiede i requisiti professionali». In arrivo Bovino?

Il IV settoredel, che include laha un nuovo dirigente. Si tratta di, 56enne nato a Torino, proveniente daldi Giovinazzo. E proprio dalla città dei fiori potrebbe arrivare il nuovo numero uno del corpo via Cappuccini. Il nome che circola è quello diCampanella, dunque, eredita una situazione fattasi complessa in questi ultimi mesi, con l'organico deldi viale Pacecco retto dal vice comandantea sette mesi dall'addio del colonnello. Si apre una nuova fase dopo l'incarico assegnato al responsabile del corpo da parte del sindacoche ha firmato il decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale dopo un'analisi sulla esigente necessità di scegliere il profilo giusto.Alla fine, dopo la procedura selettiva, la valutazione finale dei candidati e il colloquio effettuato dalla commissione, la fumata bianca è giunta prima di Natale con la nomina di Campanella, che arriva da, dopo aver avuto esperienze di comando a, ancorae una formazione importante a. Secondo il primo cittadino possiede i «requisiti professionali ed un'adeguata esperienza nel ruolo direttivo e nella gestione dei servizi specifici», si legge.Per questo «risulta depositario della competenza, esperienza e necessaria professionalità richieste dalle funzioni dirigenziali del settore oggetto della selezione». Quello di Campanella - il neo-dirigente entrerà in servizio entro metà gennaio - è «un rapporto fiduciario di».