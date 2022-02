Social Video 2 minuti Abbandono di rifiuti, le fototrappole incastrano altri incivili a Giovinazzo

Nonostante i controlli serrati e l'ampia campagna di informazione e di sensibilizzazione in tema di rifiuti, di ambiente di decoro della città, a Giovinazzo c'è ancora chi viene beccato a conferire rifiuti in modo illecito.sono state sanzionate dallaper aver abbandonato illegalmente rifiuti in città.È accaduto in numerose aree della città, fra il centro storico e le periferie, dove, leche consentono di fotografare gli illeciti commessi nel loro cono di ripresa e individuare i relativi responsabili installate dal, hanno ripreso bennell'atto di abbandonare buste di rifiuti domestici nei cestini stradali.Alcune di loro sono già state riconosciute e stanno per ricevere la sanzione prevista dall'ordinanza sindacale che va da un minimo diad un massimo di. Per quanto riguarda le altre, gli agenti del maggiorestanno lavorando per risalire alla loro identità.«Trovo incredibile che, dopo tutto questo tempo e nonostante le multe elevate, ci sia ancora chi pensa di farla franca abbandonando i rifiuti dove gli è più comodo e non dove dovrebbe» , ha dichiarato il sindaco«Sappiamo bene che c'è sempre chi pensa di essere il più furbo, invece è il più stupido: non solo sporca la propria città, non solo paga una multa ma fa anche alzare la Tari a tutti i cittadini. Questi altri li abbiamo beccati,- ha concluso - pensare di eluderle è veramente da idioti. Se proprio non avete a cuore la vostra città, almeno abbiate più cura del vostro portafoglio».