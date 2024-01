Polizia Locale, il giovinazzese Campanella comandante a Terlizzi

La, da ieri mattina, ha un nuovo comandante. Si tratta del dirigente, originario di Giovinazzo, che arriva proprio dalla cittadina adriatica. dopo aver avuto esperienze di vertice presso i comandi di, ancorae una formazione importante in quel diCampanella, dunque, eredita una situazione fattasi complessa in questi ultimi mesi, con l'organico deldi viale Pacecco retto dal vice comandantedopo l'addio del colonnello. Si apre, ora, una nuova fase dopo l'incarico assegnato al responsabile del corpo dal sindacoche, sui social, si è detto onorato di «avere come comandante dellae dirigente de».L'augurio del primo cittadino è che «il suo arrivo voglia rappresentare un valore aggiunto per la nostra comunità e per il corpo della», ha terminato. «Abbiamo voluto dare al Comando una guida esperta - ha detto l'assessore al ramo, un dirigente-comandante che sia un punto di riferimento umano e professionale. L'aspettano sfide importanti a partire dal rispetto delle regole nel campo della viabilità e in quello delle occupazione di suolo pubblico».«Abbiamo dotato lapure di nuovi uomini e nuovi mezzi - ha concluso l'assessore con delega alla Polizia Locale -, ora abbiamo creato le condizioni per poter controllare meglio il territorio urbano e rurale ed essere pronti alle tante esigenze e richieste di aiuto che i cittadini terlizzesi fanno quotidianamente».