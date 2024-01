Cambio al vertice della Polizia Locale: Bovino subentra a Campanella

Cambio della guardia al Comando della Polizia Locale di Giovinazzo. Da oggi è in servizio il nuovo comandante, il dott. Vito Bovino, che subentra al dott. Raffaele Campanella passato al comando della Polizia Locale di Terlizzi.Il comandante Bovino, nato e residente a Corato, arriva dal Comando di Terlizzi, dove è stato in servizio in questi ultimi 22 anni, ed è alla sua prima esperienza da comandante. L'incarico, momentaneamente di un anno, è rinnovabile. Vicecomandante è la dottoressa Alessia Siciliani, già in servizio al Comando di Giovinazzo dallo scorso 1° novembre e proveniente dal Comando della Polizia Locale di Bari."A nome della mia città, do il benvenuto al nuovo comandante Vito Bovino e ringrazio il comandante Raffaele Campanella per il lavoro svolto sinora"- dichiara il sindaco Michele Sollecito- " Nell'augurargli buon lavoro, sono certo che il nuovo Comandante sarà ben accolto dalla nostra comunità diventando presto un prezioso punto di riferimento"."Inizia un nuovo anno e un nuovo percorso per la Polizia Locale cittadina"- commenta Alfonso Arbore, assessore con delega alla Polizia Locale- " Sono sicuro che chi da oggi è al vertice del nostro Comando saprà crescere insieme a tutti gli uomini e le donne che fanno parte della sua squadra di lavoro. Sono certo che lavoreremo in grande sinergia, come sempre abbiamo fatto"."Ho trovato un ottimo Comando, e per questo ringrazio il mio predecessore Raffaele Campanella"- è la prima dichiarazione del neocomandante Vito Bovino- " Quello che ho trovato a Giovinazzo è un insieme perfetto tra personale nuovo e personale con consolidata esperienza. Pertanto, ci sono tutti i presupposti per poter svolgere un ottimo lavoro". ""Sono ben lieta di essere qui, a Giovinazzo, dove ho trovato non solo un luogo di lavoro, ma anche una seconda casa"- è quanto dichiara la vicecomandante Alessia Siciliani- " Darò il meglio di me stessa per non deludere le aspettative"