La giunta comunale, con la deliberazione n. 284 del 4 dicembre 2021, ha disposto, per altri, l'assegnazione temporanea in posizione di comando presso ladi, dipendente a tempo pieno e indeterminato al: il maggiore resterà in carica sino alL'annuncio è arrivato negli ultimi giorni dopo aver ottenuto, il 3 dicembre scorso, il nulla osta dal(dove Campanella è inquadrato come istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D, posizione economica D4, nda) previa stipula di un'apposita convenzione. Il precedente contratto, stipulato per 6 mesi, era scaduto il 30 novembre. Ora Palazzo di Città, con in testa il sindaco, ha deciso di prolungare il contratto per altri, sino al 2022.Campanella, dipendente presso il, svolgerà le funzioni di comandante dicon il ruolo di maggiore: a lui sarà attribuita la «posizione organizzativa di, consistente nello svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa - si legge nel testo -, attribuendola all'unica figura apicale del corpo di, inquadrato in categoria D».Il comandante, giunto da Turi dopo aver avuto esperienze a Gallipoli e Capurso e una formazione importante a Torino, resta in sella al corpo di via Cappuccini per«a partire dalla sottoscrizione formale della convenzione, salvo revoca anticipata o rinnovo per un periodo complessivo non superiore a tre anni».