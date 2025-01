A Giovinazzo un bando pubblico per la gestione decennale di pontili ed ormaggi

Il Comune di Giovinazzo ha pubblicato il 13 dicembre scorso all'Albo Pretorio un bando pubblico perLa concessione - secondo quanto si evince dal bando stesso - avrà durata decennale e le domande dovranno essere presentate entro e non oltre. I soggetti che intendessero partecipare dovranno quindi presentare un plico presso l'Ufficio protocollo indirizzato al Comune di Giovinazzo - Settore Gestione del Territorio – Ufficio Demanio contenente tre buste cartacee con il nome "BUSTA AMMINISTRATIVA", "BUSTA TECNICA" e "BUSTA ECONOMICA" secondo quanto indicato nei paragrafi successivi al bando che alleghiamo al nostro articolo. È ammesso, in via alternativa, l'invio telematico, al seguente indirizzo pec: settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it L'obiettivo della presente procedura di evidenza pubblica del Comune di Giovinazzo è quello di dare attuazione agli strumenti di programmazione nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale mediante l'individuazione di soggetti qualificati per l'affidamento in gestione dell'uso dei beni del demanio marittimo posti in gara, per una utilizzazione del bene demaniale finalizzata ad assicurare la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche e locali che si svolgono sul demanio marittimo, prevedendo per le zone da concedere tipologie d'intervento che promuovano lo sviluppo turistico ed economico. La gestione dei beni demaniali marittimi si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia delle risorse del territorio, pertanto, sono consentite solo utilizzazioni che non compromettano le risorse ambientali, la fruibilità dei beni demaniali marittimi e che siano compatibili con le caratteristiche e le finalità primarie del bene demaniale stesso, in conformità alla normativa legislativa vigente e nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località.