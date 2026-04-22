Notte Bianca della Poesia, Gianni Antonio Palumbo sarà ancora il direttore artistico

Nella riunione plenaria dellvoltasi domenica 19 aprile è stato confermato il molfettesegiunta alla 16^ edizione.Dopo la nomina, avvenuta all'unanimità dei presenti, il Prof. Palumbo – Italianista e Docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia – nel ringraziare per la rinnovata fiducia, ha comunicato le date e il luogo di svolgimento dell'iniziativa letteraria che saranno 4 e 5 luglio 2026 nel Centro Storico di Giovinazzo.«Sono molto soddisfatto – ha dettoPresidente dell'Accademia – della riconferma di Gianni Antonio Palumbo e della decisione di far svolgere la Notte Bianca in una sola Città, Giovinazzo, che per un weekend sarà capitale della poesia atteso che quasi certamente. Ritengo fondamentale - ha chiosato De Matteo – la collaborazione con la civica amministrazione di Giovinazzo e con l'Assessore Cristina Piscitelli per una sensibile crescita culturale della cittadina a nord di Bari. Certamente il Prof. Palumbo, inoltre, inviterà a partecipare alla kermesse poetica eccellenze italiane ed estere che qualificheranno sempre più e sempre meglio la