Gianni Antonio Palumbo
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Eventi e cultura

Notte Bianca della Poesia, Gianni Antonio Palumbo sarà ancora il direttore artistico

La conferma nella riunione plenaria

Giovinazzo - mercoledì 22 aprile 2026
Nella riunione plenaria dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo svoltasi domenica 19 aprile è stato confermato il molfettese Prof. Gianni Antonio Palumbo alla Direzione Artistica della Notte Bianca della Poesia giunta alla 16^ edizione.

Dopo la nomina, avvenuta all'unanimità dei presenti, il Prof. Palumbo – Italianista e Docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia – nel ringraziare per la rinnovata fiducia, ha comunicato le date e il luogo di svolgimento dell'iniziativa letteraria che saranno 4 e 5 luglio 2026 nel Centro Storico di Giovinazzo.

«Sono molto soddisfatto – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia – della riconferma di Gianni Antonio Palumbo e della decisione di far svolgere la Notte Bianca in una sola Città, Giovinazzo, che per un weekend sarà capitale della poesia atteso che quasi certamente verranno superate le 217 presenze di poeti dello scorso anno. Ritengo fondamentale - ha chiosato De Matteo – la collaborazione con la civica amministrazione di Giovinazzo e con l'Assessore Cristina Piscitelli per una sensibile crescita culturale della cittadina a nord di Bari. Certamente il Prof. Palumbo, inoltre, inviterà a partecipare alla kermesse poetica eccellenze italiane ed estere che qualificheranno sempre più e sempre meglio la Notte Bianca della Poesia.»
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