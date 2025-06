Conclusa a Giovinazzo la XV edizione della Notte Bianca della Poesia - FOTO

9 foto Notte Bianca della Poesia 2025 - seconda serata Marzia Morva

Si concluderà quest'oggi a Molfetta, all'interno del Museo Civico Archeologico del Pulo, la XV edizione della, la rassegna organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo guidata da Nicola De Matteo.La due giorni giovinazzese ha riservato grandi sorprese, dai seminari della poetessa greca Zosi Zografidou, a quelli di Dante Maffia e Daniela Marcheschi, ad impreziosire un cartellone in cui note e versi si sono sposati alla perfezione.L'Arcivescovado, piazza Meschino e piazza San Felice hanno fatto da cornice alle letture di circa 250 poeti da tutto il Mezzogiorno, un nuovo successo per una rassegna quest'anno apparsa più "raccolta", ma certamente visitata da chi ama la poesia.Portarla alla gente, farla diventare lettera viva e messaggio vivo è da sempre la visione del direttore artistico Gianni Antonio Palumbo e del motore Nicola De Matteo. L'apporto di Vito Davoli, Angela Di Liso e Paolo Dinatale sono stati fondamentali per raccogliere idee e farle divenire spazi aperti dove i versi hanno potuto fluire liberi.Ed è questa la grande forza della- lo scriviamo da anni - la possibilità di confrontarsi durante le letture ed i seminari, la capacità della rassegna di creare contatti tra associazioni che ogni giorno promuovono la bellezza dei versi, la bellezza di macro e microtematiche che partono dai singoli per divenire oggetto di riflessione collettiva. A questo serve la poesia: a far riflettere, ad ispirare, a creare le condizioni per un pensiero libero. E poi quel passeggio serale nel borgo antico, con tanti turisti che hanno voluto assaporare poesie nelle piazzette e nell'Arcivescovado, girando tra luoghi e cornici differenti, parole come "finger food" dell'anima.Oggi il gran finale a Molfetta. In allegato vi permettiamo di scaricare il file in formato PDF con l'intero programma. Si inizia nel Museo Archeologico del Pulo alle 17.50 con la musica del Quintetto Legni Pregiati, a cura di Giacomo Piepoli; quindi spazio ai recital di Dante Maffia Zosi Zografidou e Daniela Marcheschi. E poi tantissime sfumature da cogliere solo recandosi al Museo.