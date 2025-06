Notte Bianca della Poesia, tutte le FOTO della prima serata

Il moto perpetuo di Nicola De Matteo, le idee di Gianni Antonio Palumbo, la costanza di Angela Di Liso e la lunga preparazione dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.Lagiunta alla sua XV edizione, è figlia di quelle teste e di quell'impegno che dura da un anno all'altro. Ed è figlia dell'impegno delle tante associazioni di poeti che in Puglia e Basilicata rendono questa kermesse un punto di riferimento nazionale.Ieri, sabato 28 giugno, la prima giornata, iniziata al mattino col seminario a cura dell'ospite internazionale, la poetessa greca Zosi Zografidou, suQuindi un pomeriggio ed una lunga serata fatta di versi, note ed emozioni che si sono susseguite, nel pieno spirito della rassegna voluta da De Matteo per portare la poesia a tutti, dove di solito non arriva. Non arte di nicchia, ma accessibile alla gente, condita da percorsi che solo la grande sapienza di Gianni Antonio Palumbo poteva assemblare.Le incantevoli cornici dell'Arcivescovado, di piazza Meschino e di piazza San Felice hanno proposto accenti e sfumature diverse, tanti tipi di metrica e tante sfumature della poesia contemporanea. Una notte da ricordare, figlia di un progetto che dura nel tempo e si fa sempre più tradizione consolidata, momento atteso dell'estate a Giovinazzo.Oggi si replica: al mattino, dalle 10.00, seminari in piazza San Felice dalle 10.30 a cura di Dante Maffia ("Che cos'è la poesia?") e Daniela Marcheschi ("Allestire un'antologia di poeti contemporanei").Noi vi raccontiamo la prima serata sotto il nostro scritto, con la galleria fotografica e la videointervista a Nicola De Matteo. A voi la possibilità, se non lo aveste ancora fatto, di seguire con attenzione la seconda.