Gianni Antonio Palumbo ancora al timone della Notte Bianca della Poesia

Nella riunione plenaria delldel 15 gennaio scorso, il direttivo ha confermato all'unanimità dei presenti il molfettesealla direzione artistica dellache si svolgerà nelle città die Molfetta nel prossimo mese di giugno.«Sono felice e onorato per la rinnovata fiducia da parte dell' Accademia e del suo Presidente, Nicola De Matteo , che ringrazio – ha detto il Prof. Palumbo, docente presso il Dipartimento Studi Umanistici dell'Università di Foggia – al termine della riunione. Data la crescita costante dellaun appuntamento che non può più ormai considerarsi di risonanza meramente locale, quest'anno mi avvarrò della collaborazione di un vice direttore, Vito Davoli che mi affianca già da tempo, e di una vice direttrice, Angela Di Liso, colonna del festival sin dalla sua fondazione. Siamo già al lavoro per questa 15^ edizione; accanto alla sperimentazione di significative novità, saranno riproposti i seminari, fecondo momento di studio e condivisione, e saranno confermate le presenze di ospiti nazionali ed internazionali, la collaborazione con le realtà artistiche e culturali del territorio (e non solo) e la valorizzazione di giovani talenti.»Prevista, anche una anteprima nazionale in Capitanata con un omaggio a Cristanziano Serricchio.«La riconferma del Prof. Palumbo – ha dettoPresidente dell'Accademia – è garanzia di competenza e professionalità e apre prospettive luminose per la Notte Bianca della Poesia. Inoltre, attesa la numerosa partecipazione di poeti, si sta pensando di utilizzare tre giornate in luogo di due come gli anni passati e di implementare il format "Aspettando la Notte Bianca" che interesserà altri paesi del territorio pugliese e lucano. Particolare attenzione verrà riservata ai poeti provenienti dall'estero e ai giovani.»