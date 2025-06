Notte Bianca della Poesia, la prima ospite internazionale è Zosi Zografidou

Biografia di Zosi Zografidou (Salonicco, 1962)

La nota poetessa Grecaè il primo ospite straniero della 15^ Edizione dellache si svolgerà a Giovinazzo il 28 e 29 giugno 2025.Viva soddisfazione è stata comunicata dal Direttore Artistico, Prof. Gianni Antonio Palumbo, che conosce perfettamente le qualità letterarie della poetessa che in Grecia è Docente Ordinario di Storia e Traduzione della Letteratura Italiana dell'Università "Aristotele" di Salonicco.Questa presenza fa seguito a quelle prestigiose già annunciate di(studiosa di letteratura e antropologa delle arti, ha insegnato nelle prestigiose università di Salamanca e Firenze. Attualmente in forza al CEG-Universidade Alberta di Lisbona) e(poeta, saggista e narratore. Già candidato al Premio Nobel dalla Regione Calabria e dall'Università di Craiova i Romania).È professore Ordinario di Storia e Traduzione della Letteratura italiana ed è stato Direttore del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università 'Aristotele' di Salonicco. Studiosa della letteratura di viaggio e delle relazioni letterarie italo-elleniche ha pubblicato saggi sulla fortuna greca di tanti scrittori italiani classici e contemporanei. Coordinatore scientifico di diversi progetti e convegni internazionali, è membro di comitati scientifici di varie riviste e collane letterarie internazionali. Nel 2012 è stata insignita dal Presidente della Repubblica Italiana dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia per il suo contributo alle lettere e alla cultura italiana, è Presidente Onorario della Società Dante Alighieri di Salonicco e le sono state conferite diverse onorificenze per il suo impegno. Ha anche tradotto in greco varie opere della letteratura italiana classica e contemporanea tra cui il Principe di Niccolò Machiavelli (1991), La Conchiglia e altri racconti di Marisa Madieri (2013) e altro. Amante dell'arte dell'iconografia ha curato e ha partecipato a diverse mostre fotografiche personali e collettive in Grecia e in Europa tra cui: 'Ιmmagini della terra di Puglia' (Taranto, 2012), 'Dyptichum' (Atene, Erba di Como, Taranto, 2015), 'AKRAGAS' (Salonicco, 2017), 'Porte e finestre d'Italia' (Stettino, 2018), 'Colori di vita e di natura', 'Más allá de la mirada'. Coautore dei cataloghi delle mostre di fotografie Viaggio in un'Italia senza tempο (Cajamurcia, Murcia, 2011; Aracne, Roma, 2015 - Premio 'Ninfa Galatea, Acicastello, 2011) e Porte e finestre d'Italia (Aracne, Roma, 2012). Recentemente è stata pubblicata la sua opera bilingue Immagini della terra di Puglia (Govosti, Atene, 2025). Alla passione per l'arte della fotografia affianca la propensione narrativa e poetica. Sue poesie e brevi racconti sono pubblicati in antologie in Grecia e in Europa. Anche i suoi libri di poesia: Parole notturne (Circolo culturale Menocchio, Montereale Valcellina, 2016 - Premio 'Gorgone d'Oro', Gela 2017), 17+1 Poemas/ 17+1 Ποιήματα (trad. in spagnolo J.A.Moreno Jurado, Padilla Libros Editores y Libreros, Siviglia, 2019), Γι' αυτό το λίγο (Govosti, Αtene, 2019 - Premio Internazionale di Poesia 'Dal Tirreno allo Jonio', Matera - Capitale Europea della Cultura, 2019), Στο νεφέλωμα του πόνου (Govosti, Atene, 2024), Στο ρου του χρόνου (Govosti, Atene, 2025). Ha partecipato a tanti incontri poetici e culturali internazionali tra cui: 'Notte Bianca della Poesia' - Giovinazzo (edizione, 2019) con Matera Poesia 1995.