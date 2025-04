La Notte Bianca della Poesia raddoppia: due serate a Giovinazzo il 28 e 29 giugno

A Giovinazzo laraddoppia i giorni di svolgimento del più importante festival di poesia del centro-sud Italia. Saranno infattile date in cui nel bellissimo centro storico saranno accolti oltre duecento poeti provenienti da tutte le regioni italiane. Il Prof. Gianni Antonio Palumbo – Direttore Artistico della Notte Bianca – ha già comunicato i primi due ospiti della manifestazione.studiosa di letteratura e antropologa delle arti, ha insegnato nelle prestigiose Università di Salamanca, Uppsala, Firenze ed attualmente in forza al CEG-Universidade Alberta di Lisbona. Presidente dell'Edizione Nazionale delle opere di Carlo Lorenzini, ha curato i Meridiani Mondadori di Collodi, Pontiggia e Rodari. Collabora con l'inserto domenicale del Sole 24Ore.calabrese, laureato in Lettere alla Sapienza di Roma, vive nella Capitale. Poeta, saggista, narratore e autore teatrale, è stato candidato al Premio Nobel per la Letteratura dalla Regione Calabria e dall'Università di Craiova in Romania. Membro d'onore dell'Accademia Internazionale Mihai Eminescu nel 2019. Ha conseguito riconoscimenti Internazionali, tra cui l'istituzione in Giappone di un premio a lui intitolato.«Ho chiesto al Direttore Artistico Prof. Palumbo - ha dettoPresidente dell'Accademia – di impreziosire ancora di più questa edizione di Giovinazzo con la presenza di autori stranieri di livello che possano ancora di più internazionalizzare la Notte Bianca della Poesia. Questo anche grazie alla collaborazione dei due Vice Direttori Vito Davoli e Angela Di Liso. Devo sottolineare – ha chiosato De Matteo – la responsabile collaborazione dell'assessora alla Cultura di Giovinazzo, Cristina Piscitelli, soprattutto nella fase di valorizzazione del centro storico».