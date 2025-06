Nel fine settimana a Giovinazzo torna la Notte Bianca della Poesia

Il programma integrale nel pieghevole in formato PDF allegato a questo articolo.

Notte Bianca della Poesia 2025 - programma Documento PDF

La 15^ Edizione dellain programma fra, come sempre presenta appuntamenti di rilievo artistico e culturale.Protagonista sarà la poesia, ma ad essa si affiancheranno seminari poetici, musica colta, teatro, esposizione di opere pittoriche, in una multiforme proposta. Ad organizzare l'evento l', diretta da, ideatore della Notte bianca; il programma è stato curato dal Direttore artistico,docente presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia, coadiuvato da, curatrice anche dell'immagine guida dell'evento, e daQuest'anno saranno ospiti di prestigio tre note personalità delle lettere e dell'accademia, poeta e scrittore candidato per due volte al Nobel per la Letteratura;studiosa di letteratura e antropologa delle arti, già docente presso le Università di Uppsala, Salamanca e Firenze, attualmente in forza al CEG – Universidade Aberta di Lisbona;, ospite internazionale, docente presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università 'Aristotele' di Salonicco. Saranno artefici di tre seminari per gli appassionati della poesia e delle lettere. A questi ultimi, gratuiti, è possibile prenotarsi scrivendo al responsabile della segreteria, Francesco Antonio Schiraldi, info@culturedelmediterraneo.it (Giovinazzo, Sala San Felice, 28 giugno, Zosi Zografidou, ore 11.30: La traduzione poetica: un percorso di dialogo interculturale; 29 giugno, Sala San Felice, Dante Maffia, ore 10.00 Che cos'è la poesia?; Daniela Marcheschi, ore 11.30: Allestire un'antologia di poeti contemporanei; Molfetta, Museo Archeologico Civico del Pulo, 30 giugno, ore 10.30: Daniela Marcheschi, La poesia: leggere e interpretare).Sede dellasarà, per il 28 e 29 giugno, il centro storico di Giovinazzo, con il patrocinio e sostegno del Comune, nei contesti dell'Arcivescovado ̴ Sala San Felice ̴ Piazza Meschino, mentre nella giornata del 30 giugno teatro degli eventi sarà il Museo Civico Archeologico del Pulo di Molfetta.Insieme a singoli poeti provenienti da tutta Italia e dall'estero, svilupperanno serrati reading alcune associazioni poetiche: 'Matera Poesia 1995' di Maria Antonella D'Agostino, 'Comunicazione Plurale' di Elena Diomede, 'Convivio dei Poeti' di Onofrio Arpino, 'Circolo Letterario Vento Adriatico' di Antonella Vairano, 'L'Isola di Gary' di Maria Pia Latorre, 'Poeti al Meridiano' di Luigi Pizzuto, 'Virtute e Canoscenza' di Santa Vetturi, 'Di-Versi in Versi' di Lucia Tornabene, 'Circolo dei Lettori Presidio del Libro di Bisceglie' di Rosa Leuci, 'Verso Levante' di Vito Davoli, 'Touring Juvenatium' presieduta da Vito Fumai, 'L'Ora Blu' di Marta Maria Camporeale, 'Movimento Internazionale Donne e Poesia' di Anna Santoliquido, insieme allo spazio poetico studentesco, al reading di poesia metafisica "Riflessi" con il periodico diocesano "Luce e Vita", e alla poesia dialettale con suoi riconosciuti protagonisti.Eventi di omaggio in plenaria saranno dedicati ai citati. Il reading finale, Controchiave, sarà finalizzato a dar voce alle realtà marginali, i cui diritti sono spesso conculcati nel corso della storia. A supporto dei reading i lettori della Notte bianca Tania Adesso, Roberta Carlucci, Simona De Laurentiis, Lucia Diomede, Mariella Facchini, Leonardo Mezzina, Bart Regina, Corrado Spadavecchia. Moderatori dei diversi eventi saranno, accanto al direttore artistico e ai vicedirettori, Paolo Dinatale, Rosa Angela Finetti e Giovanna Sgherza.Il teatro sfoggerà i brillanti monologhi dell'attore Alfredo Vasco; preziosi momenti musicali saranno curati dalla folk singer Rosalba Santoro, eccezionalmente in duo con Michelangelo Musci, da Mauro Massari con Judith, dal Quintetto Legni Pregiati a cura di Giacomo Piepoli, da Noemi Pasqualoni, e poi dai cantanti-musicisti impegnati nelle associazioni. Accanto all'esposizione pittorica di Donato Siciliani, si segnala la partecipazione di artisti e fotografi negli spazi associativi.La chiusura del ricco cartellone (il programma completo in allegato) vedrà una presenza di eccezione, la nota coreografa e regista ma anche appassionata interprete scenicache reciterà testi tratti dalle opere di Pier Paolo Pasolini.