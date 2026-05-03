Prime novità per l'edizione 2026 della Notte Bianca della Poesia a Giovinazzo

Il riconfermato Direttore Artistico della 16^ Edizione dellache si svolgerà il 4 e 5 luglio nel centro storico di Giovinazzo, Prof. Gianni Antonio Palumbo, ha comunicato le prime novità per il 2026. Innanzitutto sonoInoltre ha individuato un tema, che sarà comunicato a tutti i partecipanti, a cui i testi che verranno letti dovranno attenersi:«Il tema prescelto, precisa Palumbo, italianista e docente presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia, è quello del viaggio inteso come cammino declinato nelle varie forme di conoscenza e apertura al mondo. Il tempo si configura a volte – ha continuato il direttore Palumbo – come fuga disperata che può farsi itinerario di speranza. Il viaggio – ha chiosato Palumbo – ha in sé la gioia e il genio della curiosità, ma anche un seme di dolore, un mourir un peu di letteraria memoria.»Il tema è lanciato con la speranza da parte dell'che possa catturare l'interesse di quanti vorranno aderire allaInoltre il Direttore Artistico ha annunciato che l'anteprima nazionale si svolgerà a Matera. Saranno i Sassi ed in particolare la Casa Grotta di Vico Solitario ad ospitare il 13 giugno 2026 un importante evento della Notte Bianca che anticiperà la kermesse del 4 e 5 luglio a Giovinazzo.Intanto continuano i riconoscimenti internazionali. Dapprima in Serbia, poi in Grecia, ora anche in Romania, con articoli e menzioni da parte dell'Unione dei giornalisti professionisti di quel Paese, a testimoniare come il lungo lavoro di Nicola De Matteo e del suo staff continua a produrre frutti ed a creare ponti culturali.