Nicola De Matteo presenta a Giovinazzo il suo primo romanzo

Martedì 6 gennaio 2026 all'interno dellaalle ore 18.30 verrà presentato il romanzodi Nicola De Matteo (G. Laterza Edizioni).I saluti per l'amministrazione comunale saranno portati dall'Assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, e sarà lo stesso editorea introdurre la serata letteraria. La presentazione del testo sarà a cura di Gianni Antonio Palumbo, docente presso l' Università di Foggia, italianista, scrittore e Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia. Alcuni brani del romanzo saranno letti dall'attore Alfredo Vasco.Nicola De Matteo ha sinora pubblicato 20 libri e La Regina delle Aragoste è il suo romanzo d'esordio. La serata è organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo e si avvale del patrocinio del Comune di Giovinazzo. Ingresso libero.