Eventi e cultura
Nicola De Matteo presenta a Giovinazzo il suo primo romanzo
Dalla poesia alla narrativa, inizia in Sala San Felice il nuovo percorso dello scrittore e poeta palesino
Giovinazzo - lunedì 5 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Martedì 6 gennaio 2026 all'interno della sala San Felice di Giovinazzo alle ore 18.30 verrà presentato il romanzo "La Regina delle Aragoste" di Nicola De Matteo (G. Laterza Edizioni).
I saluti per l'amministrazione comunale saranno portati dall'Assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, e sarà lo stesso editore Giuseppe Laterza a introdurre la serata letteraria. La presentazione del testo sarà a cura di Gianni Antonio Palumbo, docente presso l' Università di Foggia, italianista, scrittore e Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia. Alcuni brani del romanzo saranno letti dall'attore Alfredo Vasco.
Nicola De Matteo ha sinora pubblicato 20 libri e La Regina delle Aragoste è il suo romanzo d'esordio. La serata è organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo e si avvale del patrocinio del Comune di Giovinazzo. Ingresso libero.
I saluti per l'amministrazione comunale saranno portati dall'Assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, e sarà lo stesso editore Giuseppe Laterza a introdurre la serata letteraria. La presentazione del testo sarà a cura di Gianni Antonio Palumbo, docente presso l' Università di Foggia, italianista, scrittore e Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia. Alcuni brani del romanzo saranno letti dall'attore Alfredo Vasco.
Nicola De Matteo ha sinora pubblicato 20 libri e La Regina delle Aragoste è il suo romanzo d'esordio. La serata è organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo e si avvale del patrocinio del Comune di Giovinazzo. Ingresso libero.