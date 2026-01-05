Nicola De Matteo
Nicola De Matteo
Eventi e cultura

Nicola De Matteo presenta a Giovinazzo il suo primo romanzo

Dalla poesia alla narrativa, inizia in Sala San Felice il nuovo percorso dello scrittore e poeta palesino

Giovinazzo - lunedì 5 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Martedì 6 gennaio 2026 all'interno della sala San Felice di Giovinazzo alle ore 18.30 verrà presentato il romanzo "La Regina delle Aragoste" di Nicola De Matteo (G. Laterza Edizioni).

I saluti per l'amministrazione comunale saranno portati dall'Assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, e sarà lo stesso editore Giuseppe Laterza a introdurre la serata letteraria. La presentazione del testo sarà a cura di Gianni Antonio Palumbo, docente presso l' Università di Foggia, italianista, scrittore e Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia. Alcuni brani del romanzo saranno letti dall'attore Alfredo Vasco.

Nicola De Matteo ha sinora pubblicato 20 libri e La Regina delle Aragoste è il suo romanzo d'esordio. La serata è organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo e si avvale del patrocinio del Comune di Giovinazzo. Ingresso libero.
  • Nicola De Matteo
Il ballerino giovinazzese Giuseppe Depalo al Teatro dell'Opera di Roma
5 gennaio 2026 Il ballerino giovinazzese Giuseppe Depalo al Teatro dell'Opera di Roma
Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo
4 gennaio 2026 Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni Vita di città IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni Una lettera aperta per scandire l'importanza del lavoro svolto ed il legame con la città di Giovinazzo
La Notte Bianca della Poesia raddoppia: due serate a Giovinazzo il 28 e 29 giugno La Notte Bianca della Poesia raddoppia: due serate a Giovinazzo il 28 e 29 giugno De Matteo: «Ci saranno autori italiani e stranieri di livello»
Nicola De Matteo ricorda Stefano Montagna Vita di città Nicola De Matteo ricorda Stefano Montagna Un post commovente del delegato IVE per l'uomo cresciuto tra quelle mura e che ha lasciato un vuoto incolmabile
Nicola De Matteo in Serbia per il Festival della Poesia Nicola De Matteo in Serbia per il Festival della Poesia La poesia pugliese oltre Adriatico per cantare la bellezza della nostra terra e le emozioni che suscita
Nicola De Matteo e Gianni Palumbo ospiti del 40° anniversario di "Donne e Poesia" Attualità Nicola De Matteo e Gianni Palumbo ospiti del 40° anniversario di "Donne e Poesia" Serata in via Zuccaro, a Bari, venerdì 2 febbraio
IVE Giovinazzo, completate le operazioni di sfalcio e diserbamento dei giardini Attualità IVE Giovinazzo, completate le operazioni di sfalcio e diserbamento dei giardini De Matteo: «Auspico che a breve possano essere aperti al pubblico»
Picicco e De Matteo a Milano per un salotto letterario Picicco e De Matteo a Milano per un salotto letterario La presenza nel capoluogo lombardo all'interno della rassegna "Presenta la tua opera"
La Pro Loco Giovinazzo presenta il nuovo libro di Nicola De Matteo La Pro Loco Giovinazzo presenta il nuovo libro di Nicola De Matteo Domenica 24 settembre in Sala San Felice
Le farmacie di turno a Giovinazzo nel ponte dell'Epifania
4 gennaio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo nel ponte dell'Epifania
AFP Giovinazzo, è il momento dei rinforzi
3 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, è il momento dei rinforzi
Torna nel centro storico di Giovinazzo l'Inferno di Dante
3 gennaio 2026 Torna nel centro storico di Giovinazzo l'Inferno di Dante
Febbraio in scena per la compagnia teatrale "U' Sciarabbálle " di Giovinazzo
3 gennaio 2026 Febbraio in scena per la compagnia teatrale "U' Sciarabbálle" di Giovinazzo
Il messaggio social di auguri del sindaco di Giovinazzo per un buon 2026
2 gennaio 2026 Il messaggio social di auguri del sindaco di Giovinazzo per un buon 2026
"Natale al centro ", il programma dal 4 al 6 gennaio a Giovinazzo
2 gennaio 2026 "Natale al centro", il programma dal 4 al 6 gennaio a Giovinazzo
L'Academy Giovinazzo prosegue la partnership con il Cesena Lab
2 gennaio 2026 L'Academy Giovinazzo prosegue la partnership con il Cesena Lab
Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
1 gennaio 2026 Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.