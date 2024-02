Nicola De Matteo e Gianni Palumbo ospiti del 40° anniversario di "Donne e Poesia"

Il, al 40° anno di attività letteraria, ha organizzato, d'intesa con l'Associazione Culturale "Soggetto a Piacere", un incontro su "La poesia d'amore" per venerdì 2 febbraio, alle ore 18:00, presso la sala Pierri, in via Zuccaro, 2 - Bari, con la partecipazione di numerose autrici e autori che leggeranno loro versi. Introdurrà e coordinerà la scrittrice Anna Santoliquido, Presidente del Movimento. Tra gli altri ci sarannopoeta, scrittore, delegato all'IVE di Giovinazzo ed ideatore della, che della rassegna è direttore artistico.La prof.ssa Graziella Todisco dell'Università di Bari aprirà la manifestazione, porgendo i saluti del Movimento.declamerà in inglese il Sonetto 116 di William Shakespeare scelto per l'occasione e di cui si riportano alcuni versi nella storica traduzione di Alberto Rossi: «Non si altera amore per ore e giorni brevi, / Ma impavido resiste fino all'abisso estremo. / Se questo è errore, e contro me si provi, / Mai non ho scritto, e mai nessuno ho amato».Seguiranno le letture della teatrante Barbara De Palma dal volume Sonetti e poesie d'amore della contessa americana Anna De Brémont, Di Felice Edizioni, 2023, cura e traduzione di Valeria Di Felice, testi apparsi per la prima volta in Italia. Il prof. Gianni Antonio Palumbo dell'Università di Foggia terrà l'intervento critico: Passeggiando tra versi d'amore.Farà seguito il recital con poeti e poete: Franca Angelillo, Concetta Antonelli, Kegham Boloyan, Dimitrios Boukos, Gaetano Bucci, Maria Cinquepalmi, Vito Davoli, Nicola De Matteo, Angela Di Liso, Melania Evangelista, Piero Fabris, Camilla Ferrigno, Santina Liturri, Giulia Notarangelo, Gianni Antonio Palumbo, Patrizia Sollecito, Alfredo Vasco. Esposizione delle fotografie di Daniela Ciriello e delle opere pittoriche degli artisti Michele Agostinelli, Gina Ardito e Piero Fabris. Nel corso della serata sarà reso omaggio al noto poeta e critico tarantino Angelo Lippo (1939-2011), che frequentò molto i cenacoli baresi. Sarà presente la figlia Antonella.L'attore e regista Alfredo Vasco leggerà alcune poesie dall'Antologia Le radici nel cielo, Bertoni editore, 2021, con proiezione del video a cura del videomaker Franco Giacopino. Intervento artistico di Gabriele Mastropasqua e Serena Tafone.