IVE Giovinazzo, completate le operazioni di sfalcio e diserbamento dei giardini

Sono terminati ad inizio della scorsa settimana i lavori di sfalcio, diserbamento e messa in sicurezza dei giardini dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo con ingresso lato Villa Comunale. Un'area da quattro anni in stato di abbandono con erbacce alte quanto una persona e proliferazione di ratti ed altri animali. Un aspetto ulteriormente preoccupante anche per la presenza di una colonia felina che insiste grazie alla collaborazione di validi volontari.«Gran bella soddisfazione – ha detto, Delegato del Sindaco Metropolitano all'I.V.E. – vedere il giardino di questa bellissima struttura ritornare agli splendori del passato grazie anche ad una spianata di pietrisco che ne mette in risalto le straordinarie bellezze. Di tanto devo personalmente ringraziare l'Architetto Nicolò Visaggio – Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio e Locazioni - che, dopo le mie lettere di sollecito, si è speso in prima persona per bonificare tutta l'area indicata dimostrando sensibilità per questo luogo molto caro ai Giovinazzesi. Auspico – ha chiosato De Matteo – che a breve possa essere aperto al pubblico, di modo che possa costituire un giusto prolungamento della Villa Palombella, come era nel passato»Con il nuovo anno inizieranno i lavori per la messa in sicurezza di Via Marconi e del frontale monumentale dell'Istituto, per restituire, cosi, alla Città di Giovinazzo quello che tutti considerano un luogo del cuore.