La Pro Loco Giovinazzo presenta il nuovo libro di Nicola De Matteo

Sarà presentato a Giovinazzo, domenica 24 settembre, il nuovo libro didal titolo(Laterza Editore).L'evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Giovinazzo e si terrà in Sala San Felice a partire dalle ore 19.00.I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco Michele Sollecito e dall'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, mentre dialogherà con l'autore Gianni Antonio Palumbo. Le letture saranno a cura di Franco Martini e Fabiana Aniello.Si tratta della diciannovesima pubblicazione del poeta e scrittore palesino, che torna al suo grande amore, i versi, dopo circa quattro anni dall'esperienza de«Sono grato ad Angela Di Liso - ci ha detto a pochi giorni di questa nuova silloge - per aver reso graficamente la mia idea di copertina e al Prof. Gianni Antonio Palumbo per la prefazione che mi ha riempito di gioia e stupore. Un lungo andirivieni di bozze con l'Editore Giuseppe Laterza per realizzare, finalmente, quello che lui considera un buon libro.Qualcuno ha scritto che sono il "poeta dei territori" - ci ha raccontato col suo sorriso - perché sono tante le suggestioni dei luoghi descritti tra Puglia e Basilicata, ma di questi luoghi che cantano un sud di emarginazione e stenti, ho colto un mondo di persone semplici e umili che hanno lottato per il suo riscatto. È un po' come sentirsi reporter di viaggio in una terra incantevole dove descrivo profumi, sapori, falesie e calanchi e tramonti che coinvolgono emozionalmente e ci regalano un sentimento non superficiale della vita."Malvasìa" parte da Giovinazzo, quindi, per affrontare un viaggio in diversi luoghi d'Italia dove conto di portare storie e respiri emozionali del nostro meridione. Ringrazio la Pro Loco per aver accettato la sfida di fare da rompighiaccio a questa mia creatura di cui sono follemente innamorato. Prossima tappa - ha concluso De Matteo - Milano e poi Roma e poi Alessandria e Rovereto, dove la poesia profumerà di mare, di sole e di amore».