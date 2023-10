Picicco e De Matteo a Milano per un salotto letterario

Due giovinazzesi a Milano per presentare i loro scritti più recenti nell'ambito di una prestigiosa manifestazione culturale.Si tratta digiovinazzese di origine, e dipalesino e giovinazzese di adozione, che nel capoluogo lombardo hanno partecipato, martedì 3 ottobre, al salotto letterario, organizzato dal Circolo di Cultura e Scienza "La gioia del pensiero".Ad ospitare l'evento letterario l'affascinante Palazzo Cusani, situato nel quartiere di Brera e appartenuto a una delle più importanti casate del patriziato milanese, oggi sede di rappresentanza della Nato, del Comando Militare Esercito Lombardia e del Circolo Ufficiali, con i suoi imponenti saloni impreziositi da affreschi e mobili antichi.Un affollato salone Umberto I ha ospitato la presentazione dei due autori con la raccolta di poesie(Edizioni Giuseppe Laterza) di Nicola De Matteo e il saggio di Agostino Picicco(Secop Edizioni), moderati dall'avvocato Edilberto Giannini.Molto apprezzato il richiamo di De Matteo al silenzio e alla bellezza dei luoghi che favoriscono l'afflato poetico e la scrittura, e l'intervento di Picicco sul nostro tempo caratterizzato da nuovi vezzi e manie dovute ad una tecnologia avanzata che non sempre cura le relazioni umane alla base del vivere comunitario.Il salotto letterario, introdotto dal Comandante dell'Esercito di Lombardia, generale Alfonso Miro, e dal Presidente del Circolo di cultura e Scienza "La gioia del pensiero", generale Antonio Pennino, i quali hanno ringraziato i relatori e hanno espresso ampi apprezzamenti per le loro attività e i loro scritti, ha visto i vivaci intermezzi musicali dello chansonnier Armando Pisanello e le letture cariche di pathos dell'attore Gerardo Placido.