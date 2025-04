Nel 2018 Bergoglio nella nostra diocesi. Se ne va il Papa con don Tonino nel cuore

4 foto Papa Francesco a Molfetta nel 2018

Una bisaccia fatta da un artigiano di Molfetta, una sciarpa colorata ricamata a mano da una donna della città, il libro di don Tonino La bisaccia del cercatore, e una foto, scattata qualche anno prima in Argentina. È così, con questi doni carichi di simboli e affetto, che il sindaco Tommaso Minervini, il 20 aprile di due anni fa, accolse Papa Francesco in occasione del 25esimo anniversario del Dies Natalis diu la prima volta nella storia che un Pontefice visitava Molfetta. Una visita storica, resa possibile grazie all'impegno del Vescovo monsignor Domenico Cornacchia, che sancì il profondo legame tra le città della nostra diocesi, don Tonino e il Papa "che profumava di popolo". Migliaia i giovinazzesi presenti.Oggi, di fronte alla notizia della morte di, quel ricordo torna a commuovere e ad aprire il cuore alla speranza. La visita del Santo Padre, così intima e simbolica, resta impressa nella memoria collettiva come un segno tangibile di una Chiesa vicina, che cammina con la sua gente. Una Chiesa che Papa Francesco ha incarnato fino all'ultimo giorno, con l'umiltà e la forza del Vangelo vissuto.In ricordo di quella visita, una croce e un ulivo sono stati piantati davanti alla finestra di don Tonino. Un segnale, forte e chiaro, di unità tra impegno civile e fede religiosa. Oggi più che mai, nel dolore per la scomparsa di Papa Francesco, quel segnale diventa un invito a continuare a vivere secondo i valori che lui e don Tonino hanno testimoniato ogni giorno: fraternità, pace, giustizia, amore per gli ultimi.Il miglior modo di ricordarli è continuare a camminare su quella strada. Con gratitudine, con fede. Con il cuore pieno di Vangelo. In allegato, il foto-racconto di quella giornata memorabile per tutta la diocesi, a cura di