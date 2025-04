Visita alla salma del Papa, tanti giovinazzesi a Roma: gli orari

Sono decine i giovinazzesi che sono partiti per Roma nelle scorse ore per far visita alla salma diin San Pietro nella giornata di oggi, 23 aprile. Migliaia i fedeli da tutta la Puglia, decine di migliaia da tutta Italia, centinaia di migliaia da tutto il mondo.Nella serata del 22 aprile sono state rese note le modalità di accesso alla Basilica Pontificia. La traslazione del feretro avverrà alle 9.00 del 23 aprile, mentre per le visite si seguiranno questi orari:I funerali si svolgeranno in piazza San Pietro sabato 26 aprile, alle ore 10.00. Ad officiarli il Decano del Collegio Cardinalizio, Giovanni Battista Re.