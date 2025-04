Copertura bara del Papa, la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi mostra le foto

Si è svolta ieri sera, 25 aprile, a porte chiuse all'interno della Basilica Pontificia di San Pietro, la cerimonia di chiusura della bara di Papa Francesco. Una cerimonia immortalata da Vatican News, le cui foto sono state riprese dalla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Questa mattina, 26 aprile, alle ore 10.00, avranno luogo in piazza San Pietro i funerali del Santo Padre, che sarà quindi traslato in Santa Maria Maggiore dove verrà seppellito. La sua tomba sarà visitabile già da domenica mattina, 27 aprile.Per i funerali si sono accreditati oltre 4.000 giornalisti da tutti il mondo e sono attesi in queste ore a Roma molti Capi di Stato.Sono stati oltre 250mila i fedeli che hanno voluto dare l'ultimo saluto a San Pietro a Papa Francesco. Per i funerali se ne attendono altrettanti tra piazza e via della Conciliazione. Stringenti le misure di sicurezza.Questo il messaggio laconica diocesano: