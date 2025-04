Il 25 aprile la cerimonia di chiusura della bara del Papa. Decine di giovinazzesi in coda per ultimo saluto

Sono migliaia i pugliesi presenti a Roma per l'ultimo saluto ala cui salma è esposta dal 23 aprile nella Basilica di San Pietro.Nelle scorse ore la Sala Stampa vaticana ha intanto reso noto che la cerimonia di chiusura della bara avverrà alle 20.00 di domani, 25 aprile, per dar poi modo di preparare il cerimoniale per i funerali che avranno luogo alle 10.00 di sabato 26 aprile in piazza San Pietro.Come riferisce Vatican News, secondo quanto disposto dall'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche pontificie, «prenderanno parte i cardinali Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, Roger Michael Mahony, cardinale presbitero, Dominique Mamberti, cardinale protodiacono, Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Presenti poi i cardinali Pietro Parolin, già Segretario di Stato, Baldassare Reina, vicario generale per la Diocesi di Roma, Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità; ancora, monsignor Edgar Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato, monsignor Ilson de Jesus Montanari, vice camerlengo di Santa Romana Chiesa, monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia, i canonici del Capitolo Vaticano, i penitenzieri minori vaticani ordinari, i segretari del Santo Padre e altre persone ammesse dal maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, monsignor Diego Ravelli. Tutti si troveranno per le ore 19.30 presso l'altare della Confessione».In queste ore continua ininterrotto il flusso di fedeli all'interno della Basilica, anche solo per fermarsi qualche secondo in preghiera. Dalla Puglia continuano a partire pullman e mezzi privati alla volta di Roma ed in tanti ci hanno raccontato che faranno una lunga fila, che dura ore, solo per omaggiare il Santo Padre, prima di rimettersi in viaggio per rientrare a casa. Molte le parrocchie che stanno provando a partecipare al rito funebre di sabato, per cui si prevedono 200mila persone in piazza San Pietro ed altrettante su via della Conciliazione.Per le esequie si sono già accreditati 4mila giornalisti di testate da tutto il mondo. Presenti alle esequie i potenti della Terra che, non senza qualche ipocrisia, verranno ad omaggiare il Papa venuto da lontano.