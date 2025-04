Conclusi i funerali di Papa Francesco. Decine di giovinazzesi in piazza San Pietro

Erano centinaia i pugliesi provenienti da ogni provincia per salutare per l'ultima volta. Presenti decine di giovinazzesi da tutte le parrocchie. Il funerale, officiato dal decano del Collegio Cardinalizio, Giovanni Battista Re, si è tenuto sul sagrato di una piazza San Pietro gremita, così come gremita di fedeli era via della Conciliazione sin quasi a Castel Sant'Angelo.Le spoglie mortali di Papa Bergoglio sono state quindi traslate con un corteo funebre nella Basilica di Santa Maria Maggiore (in foto di Vatican News il suo ritratto che lo ha accolto a chiudere un cerchio) dove riposeranno secondo la volontà del Santo Padre, devotissimo alla Vergine Salus Populi Romani a cui soleva far visita.Presenti al rito decine di Capi di Stato e regnanti di tutto il mondo. Commovente l'ultima commendatio con la benedizione portata dai patriarchi dei riti orientali che riconoscono il Papa di Roma.Si chiudono così sei giorni dolorosi ed intensissimi per la Chiesa Cattolica Universale e tutti i credenti. Da domani, 27 aprile, la tomba di Papa Francesco in Santa Maria Maggiore sarà visitabile da parte dei fedeli negli orari di apertura. Da domani l'avvio deiil periodo di nove giorni di lutto che segue la morte del Papa e che porterà all'inizio del Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice, il cui avvio potrebbe essere il 5 maggio.Sotto il nostro scritto l'arrivo del feretro in piazza San Pietro ripreso dalle telecamere di Vatican News.