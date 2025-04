Lutto regionale per Papa Francesco

Powered by

Il presidente della Regione Puglia,, appresa la notizia della dipartita di, i cui funerali saranno celebrati il 26 aprile 2025, ha dispostofino al giorno di celebrazione delle esequie.Con suo decreto ha proclamato il lutto su tutto il territorio regionale nella giornata del 26 aprile 2025, data della celebrazione delle esequie del Sommo Pontefice.A disposizione dei cittadini è stato aperto in Prefettura a Bari presso l'Ufficio Territoriale del Governo un registro di condoglianze per coloro che vogliano manifestare in forma diretta il proprio cordoglio. Il registro sarà disponibile all'ingresso della Prefettura fino alla celebrazione delle esequie, sabato 26 aprile.