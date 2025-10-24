”Natale dei bambini”, avviso pubblico del Comune di Giovinazzo

Il concerto di Natale in piazza
L'Amministrazione comunale di Giovinazzo intende anche quest'anno selezionare progetti da realizzare nell'ambito dell'iniziativa denominata "Natale dei bambini", da realizzare attraverso il finanziamento previsto dal Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 25.06.2025, a valere sul "Fondo per le Politiche della Famiglia".

A tal fine, l'ente comunale ha indetto un Avviso Pubblico con il quale raccogliere le manifestazioni di interesse di enti pubblici o privati disponibili all'organizzazione e gestione di iniziative di promozione e potenziamento di attività socioeducative e ricreative per i minori.
In allegato, le associazioni interessate, potranno trovare l'avviso pubblico completo e gli allegati.
Avviso pubblico Natale dei bambiniDocumento PDFAll a Natale dei BambiniDocumento di Microsoft WordAll b Natale dei BambinixDocumento di Microsoft Word
  • Natale
