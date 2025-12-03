Speciale
A Molfetta si accende la magia: da Design la casa si veste a festa per Natale
Dalle decorazioni ai regali per San Nicola: 50 anni di ispirazioni nello storico negozio
Giovinazzo - mercoledì 3 dicembre 2025 11.33 Sponsorizzato
A Molfetta l'aria di dicembre ha un profumo speciale: è quello dell'attesa di San Nicola, con il desiderio di trasformare la propria casa in un piccolo universo luminoso che infonda il calore natalizio. In Corso Umberto I al civico 73, Design - riconosciuto dalla Regione Puglia come negozio storico - continua ad essere un punto di riferimento per chi desidera portare tra le proprie pareti casalinghe un tocco di bellezza, calore e tradizione.
Qui ogni dettaglio racconta il Natale. Le collezioni d'arredo e le decorazioni per la casa aprono un ventaglio di possibilità infinite, tutte contrassegnate da uno stile unico e prezioso: addobbi eleganti, soluzioni decorative che richiamano le atmosfere nordiche o quelle più classiche, tessili che scaldano gli ambienti e idee per rendere speciale ogni angolo, dal salotto alla tavola. E per i più piccoli non mancano i simboli più attesi: i piatti da lasciare a San Nicola, da riempire di cioccolatini e dolciumi, insieme a tante proposte regalo perfette da inserire nella letterina.
Accanto alle idee più tradizionali, quest'anno Design amplia la sua offerta per i bambini e per gli adulti, introducendo un assortimento di giochi da tavolo, un regalo sempre più apprezzato per serate in famiglia o con gli amici. Dalla scelta di doni personalizzati agli articoli per feste, matrimoni e comunioni, lo store offre soluzioni per ogni ricorrenza, confermandosi un punto di riferimento non solo nel periodo natalizio ma durante tutto l'anno.
Chi desidera acquistare comodamente da casa può farlo anche online grazie all'e-commerce www.livedesign.it dove ogni prodotto è presentato con dettagli e gallerie fotografiche divise per brand. La consegna e il ritiro in negozio permettono di combinare comodità e contatto diretto, come nella tradizione che da cinquant'anni alimenta il legame con la propria clientela.
In vista del Natale lo store sarà aperto anche la domenica e nei giorni festivi, per permettere a tutti di trovare il dono perfetto o quell'oggetto capace di far brillare la casa di un'atmosfera unica.
Per maggiori informazioni
Design
Telefono 080 3975220
E-mail info@livedesign.it
https://www.instagram.com/livedesign.it/
https://www.facebook.com/livedesign.it
