Morte Papa Francesco. Cordoglio della Conferenza Episcopale Pugliese

Con profondo dolore e commozione, i Vescovi della Conferenza Episcopale Pugliese hanno appreso la notizia della morte del Santo Padre, Papa Francesco, avvenuta questa mattina a Casa Santa Marta in Vaticano.Il Sommo Pontefice, pastore di grande fede e misericordia, ha dedicato tutta la sua vita al servizio del Signore e della Sua Chiesa, testimoniando con coraggio e amore universale i valori del Vangelo, in particolare verso i più poveri e gli emarginati.Le comunità ecclesiali della Puglia ringraziano il Signore per il dono di un Pontefice innamorato del Vangelo e annunciatore tenace della gioia evangelica, servitore instancabile della Chiesa e difensore profetico dei poveri.Papa Francesco ha avuto un rapporto speciale con la terra di Puglia, visitandola in ben cinque occasioni memorabili: il 17 marzo 2018 a San Giovanni Rotondo per onorare San Pio da Pietrelcina, il 20 aprile dello stesso anno ad Alessano e a Molfetta per ricordare Don Tonino Bello, a Bari a luglio seguente nella Basilica di San Nicola per l'incontro ecumenico con i Patriarchi cattolici e ortodossi del Medio Oriente e – sempre a Bari – il 23 febbraio 2020 per l'incontro con i Vescovi del Mediterraneo e, infine, il 14 giugno 2024 a Borgo Egnazia per l'incontro del G7 dove ha affrontato temi di grande attualità come l'intelligenza artificiale, una sfida antropologica su cui la Santa Sede è intervenuta con lungimiranza.Il magistero di Papa Francesco si è sempre contraddistinto per la sua attenzione alla misericordia, alla giustizia sociale, alla cura del creato e all'unità tra i popoli, invitando a un cambiamento di rotta verso una società più giusta, equa e solidale. La sua eredità spirituale e pastorale rimarrà un faro luminoso per le generazioni future.In questo momento di dolore, la Conferenza Episcopale Pugliese si unisce alla Chiesa universale nel pregare per la pace eterna dell'amato Papa Francesco, affidandolo alla misericordia infinita di Dio e chiedendo a tutti i fedeli di accompagnare con la preghiera il suo passaggio alla casa del Padre.