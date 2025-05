Mons. Vincenzo Turturro stasera a Giovinazzo

Con grande gioia padrerispettivamente amministratore e vice-amministratore parrocchiale di Santa Maria Assunta, hanno annunciato nelle scorse ore il ritorno dia Giovinazzo. Si tratta della prima volta dalla sua nomina a Nunzio Apostolico in Paraguay e ad arcivescovo di Ravello.Sarà lui, nell'ambito dei festeggiamenti per Maria SS delle Grazie e del mese mariano, a presiedere la celebrazione eucaristica di questa sera, 25 maggio, alle ore 19.00.La "sua" Giovinazzo lo accoglierà con il consueto calore e con l'amore che si deve ad un suo figlio prediletto, nel nome di Maria, che è Madre e guida della Chiesa. Sarà una serata intensa da un punto di vista liturgico, ma anche da quello emotivo. "Don Vincenzo", come in tanti chiamano quel ragazzo oggi uomo cresciuto in riva al basso Adriatico qui avrà sempre casa sua, il luogo del cuore in cui rifugiarsi per qualche giorno di meritato riposo. Ovunque il suo ministero lo porti, qui ci saranno sempre braccia pronte ad accoglierlo.