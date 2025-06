Monsignor Turturro benedice i donatori di sangue della Fratres Giovinazzo

Il pensiero di Michele De Fronzo, presidente della Fratres

13 foto Mons. Turturro nella sede della Fratres Giovinazzo

Una forte emozione ha suscitato, domenica mattina 1 giugno, la visita dMentre era in corso la giornata dedicata alla donazione, con oltre quaranta persone donatrici già prenotate, ecco arrivare Mons. Turturro che si è soffermato con i responsabili per ricevere informazioni sull'attività che la Fratres svolge sul territorio esprimendo il suo apprezzamento per l'impegno profuso nei confronti della comunità cittadina e il territorio.La benedizione divescovo di Ravello e Nunzio Apostolico in Paraguay, su nomina del compianto Papa Francesco, è stata una carezza sul cuore di tutti i presenti. Ecco cosa ha detto il prelato: «Rivolgo la benedizione su questo centro, per chi sta compiendo un gesto generoso e di solidarietà con chi soffre e ha bisogno di aiuto. Essere qui ci fa sentire uniti in una grande famiglia, protetti dalla mamma di tutti, la Madonna cui rivolgiamo la nostra preghiera. Ha un significato preciso, la parola Fratre: fratelli. Tra noi nel dare la vita come ci ha insegnato Gesù dalla croce; a lui chiediamo - è stata l'invocazione - di benedire i nostri gesti d'amore per sentire la bellezza di un gesto di carità qual è la donazione. Benedico tutti gli operatori sanitari e i volontari impegnati nella vita associativa della Fratres e mi auguro che sempre più giovani si avvicino a questa famiglia associativa», ha così concluso monsignor Vincenzo Turturro.L'ex presidente,ha colto l'occasione, a fine benedizione, per ricordareragazzo che perse la vita in un incidente e il gesto d'amore della donazione degli organi che compì: a lui è intitolata la sede associativa di Giovinazzo.«Ho provato una grande emozione per la visita di Mons. Vincenzo Turturro, persona squisita, gentile, umile e disponibile nell'abbracciare e stringere la mano a tutta la famiglia Fratres, riunita nella domenica di donazione del sangue. Sarà questo un momento speciale che ricorderò per sempre e ringrazio Don Vincenzo Turturro, nostro carissimo concittadino, alta personalità della Chiesa Cattolica Italiana, per la sua preghiera e benedizione rivolta a tutti noi e al centro. Gli auguro ogni bene e un buon cammino di fede».