Il 5 aprile santa messa di mons. Turturro a Sant'Agostino

Saluterà la comunità in cui è nato, prima della partenza per la sua nuova missione come vescovo di Ravello e Nunzio Apostolico in Paraguay. E lo farà nella parrocchia di Sant'Agostino, che lo ha visto nascere e crescere.Monsignor Vincenzo Turturro presiederà la santa messa venerdì 5 aprile, alle ore 19.30. Con lui ci saranno parroco e viceparroco, don Cesare Pisani e don Leonardo Andriani, che lo accompagneranno in una celebrazione che avrà il sapore dell'arrivederci dopo le vacanze pasquali.Saranno in tanti a parteciparvi per un abbraccio collettivo.