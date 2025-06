Mons. Turturro in Vaticano con la delegazione paraguayana

Nell'ambito del Saluto al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, Sua Santitàha ricevuto nelle scorse ore i rappresentanti delle ambasciate internazionali.In rappresentanza del Paraguay, l'ambasciatrice Romina Taboada Tonina ha trasmesso al Santo Padre i saluti e l'affetto del popolo paraguaiano, riaffermando l'impegno di amicizia e cooperazione tra la Repubblica e la Santa Sede. Con lei c'era ilil giovinazzese, che ha ribadito al Santo Padre il suo impegno nella nazione sudamericana per i milioni di cattolici che vi risiedono.Papa Prevost confida, tanto quanto il suo predecessore, nella grande esperienza maturata da don Vincenzo, come lo chiamano i suoi concittadini, in diverse missioni diplomatiche all'estero e nella sua capacità di tenere unite esigenze di evangelizzazione a quelle sociali, inscindibili come egli stesso aveva sperimentato in Perù.Si è trattato con ogni evidenza di un momento di cordialità e vicinanza che rafforza ancor di più i già stretti legami spirituali e diplomatici tra il Paese sudamericano ed il Vaticano.