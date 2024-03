Mons. Vincenzo Turturro questa sera a Giovinazzo

È ancora viva nei giovinazzesi la grande gioia per l'ordinazione episcopale di, avvenuta nella Basilica Pontificia di San Pietro sabato 9 marzo. Ieri sera, 16 marzo, il prelato ha celebrato la santa messa nella Cattedrale di Molfetta ed oggi, domenica 17 marzo, presiederà una solenne celebrazione eucaristica nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, a Giovinazzo.La santa messa inizierà alle 18.30 e sarà preceduta dal Santo Rosario e si inserisce nel Settenario in onore della Beata Vergine Maria Addolorata. Conci sarà il clero cittadino, in testa padre Francesco Depalo, amministratore parrocchiale della Concattedrale, ed il suo vice padre Pasquale Rago. Presenti alla celebrazione anche le confraternite cittadine ed una rappresentanza dell'amministrazione comunale giovinazzese, nonché le autorità militari cittadine.Sarà questo un momento per accogliere e riabbracciare un figlio di Giovinazzo, che inizierà il suo ministero come vescovo di Ravello e Nunzio Apostolico della Santa Sede in Paraguay.