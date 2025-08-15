Il Manto nel suo passaggio in piazza
Religioni

Maria SS di Corsignano, oggi la Traslazione del Manto della Madonna

Tutti gli orari ed il percorso

Giovinazzo - venerdì 15 agosto 2025
Il Circolo Figli del Mare è custode da tempo di un rito antico, intriso di fede e devozione, che non conosce stagioni di pausa. Un lavoro di conservazione, possibile grazie alle suore dell'Istituto San Giuseppe, che sa ancora oggi, in una società fortemente secolarizzata, commuovere.

Questa sera, alle ore 19.00, davanti alla sede di piazza Vittorio Emanuele II ci sarà il raduno di ufficiali e sottufficiali della Marina Miliatare, dell'ANMI Giovinazzo e di una rappresentanza della Lega Navale. Il ritrovo sarà preludio alla partenza per la Località Crocifisso, a Ponente, dove il corteo si fermerà per un momento intenso: l'ammainabandiera, la deposizione di una corona alla memoria dei Caduti e la lettura della preghiera del marinaio.

Il corteo si sposterà quindi in via Cappuccini, all'Istituto San Giuseppe, nei pressi di piazzetta delle Rimembranze.
Sarà da lì che alle 20.45 avrà inizio la Traslazione del Manto della Madonna. L'itinerario prevede che I Figli del Mare e la componente femminile, novità di quest'anno, transitino dapprima su via Cappuccini, poi in piazza Vittorio Emanuele II, quindi in piazza Umberto I e su via Marina, per raggiungere la Concattedrale di Santa Maria Assunta. Quel manto coprirà poi, secondo tradizione, la sacra edicola che ospita l'icona di Maria SS di Corsignano domenica 17 agosto, quando avrà luogo la processione.
Lungo il percorso di questa sera, secondo il programma del Comitato Feste Patronali, saranno esplose 19 diane piriche a devozione della Vergine.
