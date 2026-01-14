Presentazione Foto Gianluca Battista" />
Presentazione "Quello che non ho visto arrivare". Foto Gianluca Battista
Eventi e cultura

Perinetti, il suo libro ed un calcio agli stereotipi sui disturbi alimentari

Alla "San Giovanni Bosco" presentato "Quello che non ho visto arrivare"

Giovinazzo - mercoledì 14 gennaio 2026
I disturbi alimentari sono una vera e propria malattia psichiatrica, ma troppo spesso non se ne parla, si tace, si ha paura, al più non se ne conosce abbastanza. Ed i media non sono in grado, probabilmente, di accendere i riflettori su questi comportamenti che coinvolgono centinaia di ragazze e ragazzi nel nostro Paese, decine di migliaia nel mondo.

Sull'anoressia e sui tanti disturbi legati all'alimentazione quel riflettore lo ha acceso l'incontro della classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado "Buonarroti" di Giovinazzo con Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo (tra le altre squadre) del Bari. Ieri mattina, 13 gennaio, Perinetti ha presentato il suo libro "Quello che non ho visto arrivare" scritto con Michele Pennetti, raffinata firma del Corriere del Mezzogiorno, ispirato dalla dolorosissima perdita a soli 34 anni di sua figlia, Emanuela, morta per un'anoressia acuta. Troppo tardive le cure, troppi i silenzi non compresi, enorme ed inconsolabile il dolore di un uomo che non "ha visto arrivare" quel malessere oscuro che ha portato via una delle parti più belle di sé.

L'incontro con le alunne e gli alunni del Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti" è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Maria Paola Scorza, la quale ha sottolineato a più riprese come la sua scuola e più in generale la rete scolastica tutta sia sempre in ascolto di ciascun alunno, di ciascuna alunna. «Nessuno di voi - ha ribadito la preside - deve pensare di essere trasparente. Come individui, come persone, ci state tutti a cuore e le vostre storie sono per noi importanti. Non siete mai soli».

L'anoressia ed i disturbi alimentari oggi possono essere affrontati grazie ad una rete di professionalità messe a disposizione dall'AIDAP (Associazione Italiana Disturbi Alimentari e del Peso) e a Giovinazzo è arrivata per parlarne la dott.ssa Chiara Celentano, capace di interagire con il giovanissimo uditorio e di ribadire due concetti fondamentali alla presenza anche di alcuni genitori: non ci sono forme fisiche da avere per forza, non ci sono bellezze assolute e non ci sono offese che non possano ferire qualcuno sino a portarlo a star tanto male. Inoltre è stato ribadito come i disturbi alimentari vadano affrontati con psichiatra e psicologi e non vi è nessuno stigma che possa essere accettato da parte delle famiglie. Parlarne, affrontare il tema, può salvare vite.

Il sindaco Michele Sollecito ha rimarcato l'eccellente lavoro fatto dalle docenti, visto un pubblico di ragazze e ragazzi attento e partecipe, conscio di un problema con cui purtroppo questa generazione dovrà confrontarsi.

Non è stata una mattinata banale, quella alla scuola "San Giovanni Bosco", non lo è stata perché ha messo in connessione almeno tre generazioni su un tema quanto mai di attualità e di cui si scrive e parla ancora troppo poco. Dopo il sacrosanto Codice Rosso per la violenza di genere, i tempi sono ormai maturi, come ha ricordato Michele Pennetti, per attivare definitivamente il Codice Lilla, che rappresenta il primo filtro ed intervento per rispondere sia all'estrema disomogeneità di cura e trattamento sull'intero territorio nazionale, sia per dare risposte efficaci alla complessità di tali disturbi. Fare squadra su questi aspetti - e Perinetti di fare squadre se ne intende - rappresenta l'unica strada battibile da istituzioni e politica per dare risposte concrete al grido che si alza da decine di famiglie.

Presentazione "Quello che non ho visto arrivare"Presentazione "Quello che non ho visto arrivare"Presentazione "Quello che non ho visto arrivare"
  • I.C. Bosco-Buonarroti
  • Giorgio Perinetti
Fuochi di Sant'Antonio Abate, la nota completa degli organizzatori
13 gennaio 2026 Fuochi di Sant'Antonio Abate, la nota completa degli organizzatori
A Giovinazzo 130mila euro per la scuola "San Giovanni Bosco "
13 gennaio 2026 A Giovinazzo 130mila euro per la scuola "San Giovanni Bosco"
Altri contenuti a tema
Natale in musica per l'I.C. "Bosco-Buonarroti" Scuola Natale in musica per l'I.C. "Bosco-Buonarroti" Coinvolti gli alunni di ogni ordine e grado
“In viaggio con Marco Polo” nelle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Bosco Buonarroti” Scuola “In viaggio con Marco Polo” nelle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Bosco Buonarroti” Un percorso che ha portato piccole e piccoli sulle tracce del grande esploratore veneziano
L'I.C. "Bosco-Buonarroti" ha celebrato la Giornata dello Sport Scuola L'I.C. "Bosco-Buonarroti" ha celebrato la Giornata dello Sport Grande festa in piazza Garibaldi e Villa Comunale con alunni e famiglie
Concorso Associazione Nazionale famiglie dei caduti e dispersi in Guerra, premiato l'I.C. "Bosco-Buonarroti" Scuola Concorso Associazione Nazionale famiglie dei caduti e dispersi in Guerra, premiato l'I.C. "Bosco-Buonarroti" Cerimonia il 7 giugno scorso
I.C. "Bosco-Buonarroti", successo per i mercatini della solidarietà Scuola I.C. "Bosco-Buonarroti", successo per i mercatini della solidarietà Raccolti 1970 euro
"Natale al Centro", due concerti a Giovinazzo Vita di città "Natale al Centro", due concerti a Giovinazzo Si terranno nella parrocchia San Domenico ed a Sant'Agostino
Giornata Nazionale Alberi, grande festa alla "Bosco-Buonarroti" Scuola Giornata Nazionale Alberi, grande festa alla "Bosco-Buonarroti" Coinvolti insegnanti ed alunni su un tema sempre più d'attualità
La Matematica diverte… e porta Giovinazzo a Milano Scuola La Matematica diverte… e porta Giovinazzo a Milano Gli alunni e le alunne della "Bosco-Buonarroti" saranno alle finali nazionali dei Giochi che della "Bocconi"
Nasce a Giovinazzo il comitato per il "sì " al referendum sulla separazione carriere dei giudici
13 gennaio 2026 Nasce a Giovinazzo il comitato per il "sì" al referendum sulla separazione carriere dei giudici
Dongk Sushi 888 apre a Molfetta: l’incontro tra Oriente e tradizione italiana
13 gennaio 2026 Dongk Sushi 888 apre a Molfetta: l’incontro tra Oriente e tradizione italiana
La Touring Juvenatium per far conoscere la figura di Sant'Antonio Abate
13 gennaio 2026 La Touring Juvenatium per far conoscere la figura di Sant'Antonio Abate
Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo
12 gennaio 2026 Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo
Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio
12 gennaio 2026 Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio
Annullata la conferenza del prof. Viel su Dante Alighieri
12 gennaio 2026 Annullata la conferenza del prof. Viel su Dante Alighieri
«La pioggia e la neve possono salvare la Puglia dalla siccità»
12 gennaio 2026 «La pioggia e la neve possono salvare la Puglia dalla siccità»
L’AFP Giovinazzo vince l’andata dei quarti di WSE Trophy
11 gennaio 2026 L’AFP Giovinazzo vince l’andata dei quarti di WSE Trophy
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.