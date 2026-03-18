A Giovinazzo consegnate le Borse di Studio "Vacca-Volpicella" e le "Pagelle d’Oro": FOTO

5 foto Borse di studio e pagelle d'oro 2026

La scuola, inserita nell'Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti", guidato dalla dirigente Maria Paola Scorza, ha celebrato, nel pomeriggio dello scorso 17 marzo, il talento e l'impegno dei suoi alunni.Sono infatti stati premiati i ragazzi e le ragazze che si sono distinti non solo per i risultati accademici, ma anche per il senso civico.Grazie alle storiche borse di studio istituite dallain memoria di(prima pediatra di Puglia), la serata giovinazzese ha ribadito l'importanza di investire sul futuro del nostro territorio.Era presente all'evento anche il sindaco metropolitano,: «Premiare il merito - ha sottolineato - significa dare valore alla dedizione di questi ragazzi, ma celebrare l'Albo d'Onore per i comportamenti solidali e inclusivi significa fare qualcosa di più: significa investire nella nostra comunità. Vedere giovani studenti che eccellono negli studi e, contemporaneamente, si distinguono per l'attenzione verso l'altro, ci rende orgogliosi. Come Città Metropolitana sosterremo sempre queste iniziative che creano un ponte prezioso tra memoria storica e nuove generazioni».Per il Comune di Giovinazzo, assente il sindaco Michele Sollecito, impegnato a Roma per appuntamenti istituzionali, era presente l'assessora alle Pari Opportunità,, che ha dichiarato: «Sicuramente non è stato solo un pomeriggio di premiazione delle alunne e degli alunni che più si sono distinti per meriti scolastici e per comportamenti inclusivi e rispettosi, ma anche un modo per ricordare due donne a cui sono dedicate le borse di studio elargite e questo proprio nel mese di marzo, a pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna. Le nuove generazioni - ha rimarcato - hanno fortemente bisogno di stimoli ed esempi positivi e questo evento è stata la perfetta sintesi di tutto questo», ha concluso l'assessora Serrone.