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Festa del Mare I.C. "Bosco-Buonarroti". Foto Angea Del Rosso
Scuola

I bimbi e le bimbe giovinazzesi hanno celebrato la Festa del Mare

Il 10 giugno scorso i cinquenni dell'I.C. "Bosco-Buonarroti" in Cala Porto

Giovinazzo - martedì 16 giugno 2026 Comunicato Stampa
Al grido di "Viva il Mare" una quarantina di alunni cinquenni dei tre plessi della scuola dell'Infanzia dell'I.C. Bosco Buonarroti, il 10 giugno 2026 hanno raggiunto, in compagnia degli agenti di Polizia Locale e dei nonni, il porticciolo di Giovinazzo per la Festa del Mare (nella foto inviataci dalla scuola).

I piccoli alunni, bandierina alla mano e berretto in testa, hanno assistito ad una bella lezione sul rispetto dell'ecosistema marino e sulla vita animale e vegetale che vi regna. A condurre la simpatica lezione Daniele Camporeale ed i soci della Lega Navale di Giovinazzo, che ha poi presentato un gozzo, un'ancora e una rete da pesca. Gli alunni hanno conosciuto gli strumenti di pesca, i nodi e hanno giocato con le attività proposte. Ciro Nardomarino è intervenuto con i consigli per non inquinare il mare, cercando di non buttare i rifiuti a terra, anche se piccoli possono contaminare le acque, mettendo a rischio la vita animale.

La Lega Navale ha tra i suoi obiettivi quello di diffondere l'amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, ambientalistiche e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari.
È seguito l'intervento del Vice comandante della Guardia Costiera, Palmieri, che ha dispensato consigli sulla sicurezza in spiaggia, mettendo i bimbi in guardia dai rischi di un semplice bagno in mare.

La merenda ha voluto ricordare la regina delle antiche merende: pane e pomodoro, semplice, sana e genuina.
«Amiamo il mare - scrivono dal Comprensivo - ma per farlo dobbiamo partire dai piccoli gesti e dai piccoli bambini che oggi con le loro testimonianze e riflessioni da cinquenni hanno insegnato l'importanza del mare agli adulti!».
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