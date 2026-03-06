La scuola Foto Gianluca Battista" />
La scuola "San Giovanni Bosco". Foto Gianluca Battista
Scuola

Alla "San Giovanni Bosco" uno spettacolo in lingua francese per gli alunni della "Buonarroti"

Ad esibirsi la compagnia Smile Theatre di Modena su testi di Alexandre Dumas

Giovinazzo - venerdì 6 marzo 2026 Comunicato Stampa
Nella mattinata del 10 marzo prossimo, la sede della scuola primaria "San Giovanni Bosco", in piazza G. Garibaldi 36, a Giovinazzo, si trasformerà in un vero e proprio teatro per i ragazzi della scuola media "M. Buonarroti".

Per la stessa compagnia dello Smile Theatre di Modena, sarà messo a disposizione l'accogliente auditorium della scuola elementare per un evento promosso nuovamente dalla docente di francese, Daniela Naviglio, che ha deciso di accogliere gli attori di madrelingua francese per questa iniziativa.

La commedia è ispirata alle opere del famoso scrittore francese, Alexandre Dumas.
Dumas ha una spiccata fantasia ma le tantissime idee gli affollano il cervello, causandogli terribili mal di testa. Mentre lavora nel suo studio, anche se contrastato da una domestica poco comprensiva, immagina la trama delle sue opere ed i personaggi che gli si presentano alla mente. Incontrerà D'Artagnan, il Conte di Montecristo, il Tulipano Nero e la Regina Margot. I personaggi si avvicenderanno sulla scena in una serie di azioni, battute , scontri verbali e duelli.

Al termine della rappresentazione si svolgeranno dei laboratori di sperimentazione ed esercitazione linguistica, i cosiddetti "ateliers" che costituiscono una strategia vincente per stimolare tutti gli alunni e potenziare le competenze relative alla comprensione e produzione orale della lingua francese.
Sarà fornito, a tutti gli studenti delle classi seconde e terze, un libretto con il testo e schede di lavoro: la docente avrà modo di leggere e far comprendere nelle settimane precedenti il copione in lingua francese che sarà rappresentato in scena successivamente.
  • I.C. Bosco-Buonarroti
Xylella, incontro Regione–ANCI Puglia: condivise le strategie
6 marzo 2026 Xylella, incontro Regione–ANCI Puglia: condivise le strategie
Il 14 marzo a Giovinazzo c'è la Festa della Zeppola
5 marzo 2026 Il 14 marzo a Giovinazzo c'è la Festa della Zeppola
Altri contenuti a tema
Perinetti, il suo libro ed un calcio agli stereotipi sui disturbi alimentari Eventi e cultura Perinetti, il suo libro ed un calcio agli stereotipi sui disturbi alimentari Alla "San Giovanni Bosco" presentato "Quello che non ho visto arrivare"
Natale in musica per l'I.C. "Bosco-Buonarroti" Natale in musica per l'I.C. "Bosco-Buonarroti" Coinvolti gli alunni di ogni ordine e grado
“In viaggio con Marco Polo” nelle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Bosco Buonarroti” “In viaggio con Marco Polo” nelle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Bosco Buonarroti” Un percorso che ha portato piccole e piccoli sulle tracce del grande esploratore veneziano
L'I.C. "Bosco-Buonarroti" ha celebrato la Giornata dello Sport L'I.C. "Bosco-Buonarroti" ha celebrato la Giornata dello Sport Grande festa in piazza Garibaldi e Villa Comunale con alunni e famiglie
Concorso Associazione Nazionale famiglie dei caduti e dispersi in Guerra, premiato l'I.C. "Bosco-Buonarroti" Concorso Associazione Nazionale famiglie dei caduti e dispersi in Guerra, premiato l'I.C. "Bosco-Buonarroti" Cerimonia il 7 giugno scorso
I.C. "Bosco-Buonarroti", successo per i mercatini della solidarietà I.C. "Bosco-Buonarroti", successo per i mercatini della solidarietà Raccolti 1970 euro
"Natale al Centro", due concerti a Giovinazzo Vita di città "Natale al Centro", due concerti a Giovinazzo Si terranno nella parrocchia San Domenico ed a Sant'Agostino
Giornata Nazionale Alberi, grande festa alla "Bosco-Buonarroti" Giornata Nazionale Alberi, grande festa alla "Bosco-Buonarroti" Coinvolti insegnanti ed alunni su un tema sempre più d'attualità
Giovinazzo celebra la "Giornata Internazionale della Donna "
5 marzo 2026 Giovinazzo celebra la "Giornata Internazionale della Donna"
Giovinazzo piange la prof.ssa Cristofaro: l'omaggio del sindaco
4 marzo 2026 Giovinazzo piange la prof.ssa Cristofaro: l'omaggio del sindaco
Guasto sulla linea a Santo Spirito: disagi per i pendolari di Giovinazzo
4 marzo 2026 Guasto sulla linea a Santo Spirito: disagi per i pendolari di Giovinazzo
Defender Giovinazzo C5, sfuma il sogno della Final Four di Coppa Italia
4 marzo 2026 Defender Giovinazzo C5, sfuma il sogno della Final Four di Coppa Italia
Quaresima 2026, si chiudono oggi le Quarantore a San Domenico
4 marzo 2026 Quaresima 2026, si chiudono oggi le Quarantore a San Domenico
Cucito creativo ed uncinetto: un corso promosso dalla Touring Juvenatium
4 marzo 2026 Cucito creativo ed uncinetto: un corso promosso dalla Touring Juvenatium
Criminalità e sicurezza a Giovinazzo: il sindaco Sollecito scrive al Ministro dell'Interno
3 marzo 2026 Criminalità e sicurezza a Giovinazzo: il sindaco Sollecito scrive al Ministro dell'Interno
Giovinazzo capitale dell’hockey europeo: al PalaPansini la Final Four WSE Trophy Cup 2026
3 marzo 2026 Giovinazzo capitale dell’hockey europeo: al PalaPansini la Final Four WSE Trophy Cup 2026
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.