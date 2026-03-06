Scuola
Alla "San Giovanni Bosco" uno spettacolo in lingua francese per gli alunni della "Buonarroti"
Ad esibirsi la compagnia Smile Theatre di Modena su testi di Alexandre Dumas
Giovinazzo - venerdì 6 marzo 2026 Comunicato Stampa
Nella mattinata del 10 marzo prossimo, la sede della scuola primaria "San Giovanni Bosco", in piazza G. Garibaldi 36, a Giovinazzo, si trasformerà in un vero e proprio teatro per i ragazzi della scuola media "M. Buonarroti".
Per la stessa compagnia dello Smile Theatre di Modena, sarà messo a disposizione l'accogliente auditorium della scuola elementare per un evento promosso nuovamente dalla docente di francese, Daniela Naviglio, che ha deciso di accogliere gli attori di madrelingua francese per questa iniziativa.
La commedia è ispirata alle opere del famoso scrittore francese, Alexandre Dumas.
Dumas ha una spiccata fantasia ma le tantissime idee gli affollano il cervello, causandogli terribili mal di testa. Mentre lavora nel suo studio, anche se contrastato da una domestica poco comprensiva, immagina la trama delle sue opere ed i personaggi che gli si presentano alla mente. Incontrerà D'Artagnan, il Conte di Montecristo, il Tulipano Nero e la Regina Margot. I personaggi si avvicenderanno sulla scena in una serie di azioni, battute , scontri verbali e duelli.
Al termine della rappresentazione si svolgeranno dei laboratori di sperimentazione ed esercitazione linguistica, i cosiddetti "ateliers" che costituiscono una strategia vincente per stimolare tutti gli alunni e potenziare le competenze relative alla comprensione e produzione orale della lingua francese.
Sarà fornito, a tutti gli studenti delle classi seconde e terze, un libretto con il testo e schede di lavoro: la docente avrà modo di leggere e far comprendere nelle settimane precedenti il copione in lingua francese che sarà rappresentato in scena successivamente.
