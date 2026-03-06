Alla "San Giovanni Bosco" uno spettacolo in lingua francese per gli alunni della "Buonarroti"

Nella mattinata della sede della scuola primaria "San Giovanni Bosco", in piazza G. Garibaldi 36, a Giovinazzo, si trasformerà in un vero e proprio teatro per i ragazzi dellaPer la stessa compagnia dello, sarà messo a disposizione l'accoglienteper un evento promosso nuovamente dalla docente di francese,, che ha deciso di accogliere gli attori di madrelingua francese per questa iniziativa.La commedia è ispirata alle opere del famoso scrittore franceseDumas ha una spiccata fantasia ma le tantissime idee gli affollano il cervello, causandogli terribili mal di testa. Mentre lavora nel suo studio, anche se contrastato da una domestica poco comprensiva, immagina la trama delle sue opere ed i personaggi che gli si presentano alla mente. Incontrerà D'Artagnan, il Conte di Montecristo, il Tulipano Nero e la Regina Margot. I personaggi si avvicenderanno sulla scena in una serie di azioni, battute , scontri verbali e duelli.Al termine della rappresentazione si svolgeranno dei laboratori di sperimentazione ed esercitazione linguistica, i cosiddetti "ateliers" che costituiscono una strategia vincente per stimolare tutti gli alunni e potenziare le competenze relative alla comprensione e produzione orale della lingua francese.Sarà fornito, a tutti gli studenti delle classi seconde e terze,la docente avrà modo di leggere e far comprendere nelle settimane precedenti il copione in lingua francese che sarà rappresentato in scena successivamente.