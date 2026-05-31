Festa dello Sport
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Scuola

Successo per la "Festa dello Sport" 2026 dell'I.C. "Bosco-Buonarroti"

Venerdì 29 maggio grande partecipazioni nei pressi della Villa Comunale

Giovinazzo - domenica 31 maggio 2026
Anche quest'anno la Festa dello Sport, organizzata dai docenti con lo slogan "Lo sport unisce, la Pace vince", ha riscosso grande successo, coinvolgendo con entusiasmo tutti e tre i gradi di scuola — infanzia, primaria e secondaria di primo grado — dell'Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti", guidato dalla Dirigente Scolastica Maria Paola Scorza.

L'iniziativa, all'insegna dei valori dello sport, della condivisione e della pace, è stata organizzata con impegno e professionalità dalle referenti INSS Angela Germinario, Letizia Caccavo e Daniela Palmiotto, che hanno coordinato attività e momenti di partecipazione per tutti gli alunni.
Fondamentale anche la partecipazione dei genitori che, con entusiasmo e spirito di collaborazione, hanno contribuito alla riuscita dell'evento, rendendo la giornata ancora più coinvolgente e significativa per tutta la comunità scolastica.
E venerdì 29 maggio lo spazio antistante la scuola "San Giovanni Bosco", in piazza Garibaldi, il cortile del plesso e le aree adiacenti si sono trasformate in luoghi in cui gioia e condivisione sono stati i motivi dominanti. Noi ve lo raccontiamo anche attraverso alcuni scatti inseriti nella galleria fotografica sotto il nostro scritto.
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  • I.C. Bosco-Buonarroti
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